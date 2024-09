‘Night Palace’ è il nuovo LP (molto long) di Mount Eerie

Quando Phil Elverum pubblica un disco, lo fa sempre in grande stile. Per quanto riguarda il prossimo lo si può dire nel vero senso della parola, giacché ‘Night Palace’ , il nuovo album di Mount Eerie, sarà composto da ben ventisei tracce.

Secondo Stereogum il disco “è etichettato come il successore spirituale di ‘The Glow Pt. 2’ dei Microphones”, l’altro progetto in capo al musicista americano, con “tanto fuzz analogico, esperimenti sonori lo-fi e ballate pastorali”. E’ stato interamente registrato nello studio privato di Elverum in mezzo ai boschi nello stato di Washington.

Afferma la press-release: “Sono canzoni in cui ci si abbandona a uno stato di meraviglia lasciando da parte quello scetticismo arido che questo mondo duro può imporre”. Primi due esempi sono due brani intitolati ‘I Walk’ e ‘Broom Of Wind’. Come gli altri 24 verranno pubblicati il 1° novembre da P.W. Elverum & Sun.