Nilüfer Yanya: ‘Painless’ (ATO, 2022)

Genere: indie-soul | Uscita: 4 marzo 2022

‘Miss Universe‘, l’album di debutto di Nilüfer Yanya uscito esattamente tre anni fa, aveva lasciato un’attesa trepida come al termine della prima stagione di un’intricata serie televisiva: curiosità nel conoscere il seguito, ma totale incertezza della direzione che avrebbe preso la trama. C’erano un sacco di Nilüfer in quel disco molto versatile: l’indie-rocker, la potenziale popstar, la musicista perfezionista, la millennial dai gusti estremamente eclettici.

Una versatilità data dai suoi ascolti giovanili, peraltro avvenuti non moltissimo tempo fa (ha soltanto 26 anni): lo skate-punk passatole dalla sorella, e la grande passione per Amy Winehouse, oltre a una serie di band alt-rock che l’hanno aiutata a diventare una brava chitarrista. Ed è proprio questo lato del suo essere artista – una ragazza con la chitarra – che viene approfondito in ‘Painless‘, sophomore molto più introspettivo e indirizzato: “Ho sempre pensato che la mia musica sia rock. Non capisco come alcune persone non riescano ad afferrarlo“, rimarca all’Independent.

In realtà non hanno tutti i torti, costoro, ed è il pregio maggiore della musicista londinese di discendenza turca, irlandese e caraibica: la sua unicità, che può rimandare a quanto già si è ascoltato, ma che non vi si sovrappone praticamente mai. C’è pure una marcata componente soul e R&B (a tratti anche jazz) nella sua musica, che mai come in questo disco è amalgamata con una stilosa attitudine lo-fi e indie (vengono spesso citati King Krule e PJ Harvey quando si parla di lei). A partire dal primo singolo ‘Stabilise‘, perfetta esemplificazione della musica di Nilufer e canzone che colpisce per quanta personalità metta in circolo tra scrittura, performance vocale e chitarristica. Non di meno fanno una ballata intensa come ‘Shameless‘, o altri tre mirabili indie-soul quali ‘Midnight Soul‘, ‘Company‘ ed ‘Anotherlife‘. La sensazione è che ‘Painless‘, oltre a un altro ottimo LP, rappresenti anche l’individuazione di un preciso percorso da parte di un’artista dotata ben oltre la media.

VOTO: 😀