Nine Inch Nails il 24 giugno a Milano

È da più di una decennio (3 giugno 2014 alla Unipol Arena di Bologna) che i Nine Inch Nails non tengono un concerto in Italia. Lo faranno nel 2025, a 11 anni e 21 giorni, al nuovo Parco della Musica di Milano, che in realtà si trova a Segrate in zona Idroscalo.

Martedì 24 giugno sarà l’unica data nel nostro paese del ‘Peel It Back Tour’, che partirà a metà giugno da Dublino e terminerà a settembre inoltrato a Los Angeles.

I biglietti saranno in vendita da mercoledì prossimo (29/1) sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma, i prezzi andranno da 85,33 a 115,81 euro.