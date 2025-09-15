Notwist di nuovo in Italia, tre i concerti

Non si può certo rimproverar i Notwist di trascurare il nostro paese, dal momento che spesso e volentieri organizzano concerti dalle nostre parti, e lo faranno anche nella primavera del 2026.

Markus Acher e compagni suoneranno giovedì 16 aprile al Locomotiv di Bologna (biglietti già in prevendita su Dice a 27 euro), venerdì 17 al Monk di Roma (25,30 euro su Xceed) e sabato 18 all’Urban di Perugia (31,82 euro su Ticketone).

Attiva dal 1989, la band bavarese ha sinora pubblicato nove LP, di cui il più recente è ‘Vertigo Days’ del 2021. I tre concerti italiani dovrebbero però seguire (come afferma la grafica dei live) la pubblicazione del decimo album della loro carriera, programmato da Morr Music per marzo del prossimo anno.

