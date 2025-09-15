Notwist di nuovo in Italia, tre i concerti

Scritto il
Pubblicato inNews

Non si può certo rimproverar i Notwist di trascurare il nostro paese, dal momento che spesso e volentieri organizzano concerti dalle nostre parti, e lo faranno anche nella primavera del 2026.

Markus Acher e compagni suoneranno giovedì 16 aprile al Locomotiv di Bologna (biglietti già in prevendita su Dice a 27 euro), venerdì 17 al Monk di Roma (25,30 euro su Xceed) e sabato 18 all’Urban di Perugia (31,82 euro su Ticketone).

Attiva dal 1989, la band bavarese ha sinora pubblicato nove LP, di cui il più recente è ‘Vertigo Days’ del 2021. I tre concerti italiani dovrebbero però seguire (come afferma la grafica dei live) la pubblicazione del decimo album della loro carriera, programmato da Morr Music per marzo del prossimo anno.

 

Pubblicità

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario