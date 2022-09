Nuiova musica: Dave Rowntree, War On Drugs, Go! Team, We Are Scientists, Circa Waves

Che fosse in arrivo il suo esordio solista, Dave Rowntree lo aveva già annunciato poco più di tre mesi fa. Da oggi però sono ufficiali i dettagli di ‘Radio Songs‘, che uscirà il 20 gennaio 2023 per Cooking Vinyl. Prodotto da Leo Abrahams (Wild Beasts, Brian Eno, Ghostpoet), avrà in tracklist 10 brani scritti negli ultimi quattro anni, tra cui vi è il già edito ‘London Bridge‘ e il nuovo singolo ‘Devil’s Island‘, di cui il batterista dei Blur racconta: “Sono cresciuto nel Regno Unito negli anni ’70 e, sebbene ci fossero sicuramente degli aspetti positivi in quel decennio, ricordo anche quanto potesse essere tossico; il razzismo e la misoginia erano la norma. Tuttavia, ascoltando alcune persone, si potrebbe pensare che fosse un’età dell’oro alla quale dovremmo anelare di tornare. Questa canzone è una nota a me stesso, per ricordarmi quanta strada abbiamo fatto in 40 anni.”



‘I Don’t Live Here Anymore‘, il più recente album dei War On Drugs, avrà presto la sua deluxe edition. L’opera è già pre-ordinabile, e contiene due brani inediti: ‘Oceans Of Darkness‘ e ‘Slow Ghost‘, eseguiti con una certa continuità negli ultimi concerti della band americana. Proprio oggi, entrambi sono stati rese udibili sulle piattaforme streaming. Dice del primo il frontman Adam Granduciel: “È raro che una nostra canzone si senta così completa dopo poche riprese, ma aveva tutta la disperazione e l’urgenza che stavamo cercando. Alla fine non l’ho inclusa nel disco perché non riuscivo a trovarle una collocazione tra le altre canzoni. Siamo felici di poterla condividere con voi ora.”





Si chiamerà ‘Get Up Sequences Part Two‘ il nuovo album dei Go! Team, seguito dichiarato di ‘Get Up Sequences Part One‘ dello scorso anno. Uscirà il 3 febbraio 2023 con dodici tracce in scaletta, tra cui vi è il primo estratto, un brano a cui collabora il rapper IndigoYaj e che si intitola ‘Divebomb‘.

Nuovo LP in vista pure per i We Are Scientists: ‘Lobes‘ uscirà anch’esso piuttosto celermente rispetto al precedente ‘Huffy‘ (2021), divenendo udibile dal 20 febbraio prossimo. A precederlo, il singolo ‘Operation Error‘.



Si chiamerà ‘Never Going Under‘ il nuovo LP dei Circa Waves, il quinto della loro carriera. Il disco, che verrà pubblicato il 13 gennaio da Lower Third/PIAS, si propone di “parlare di quel fenomeno tipicamente moderno di non sapere in che tipo di mondo i nostri figli si troveranno a vivere tra 30 anni“. In scaletta 11 canzoni, tra cui la già nota ‘Hell On Earth‘ e la nuova ‘Do You Wanna Talk‘.