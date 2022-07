Nuova musica: 1975, Julien Baker, Florist, Hot Chip, Oliver Sim

Anticipato ormai da diverso tempo, del nuovo album dei 1975, che si intitola ‘Being Funny In A Foreign Language‘, si conoscono finalmente tutti i dettagli. Uscirà il 14 ottobre per Dirty Hit con una scaletta composta da 11 brani, tra cui vi è il singolo boniveriano ‘Part Of The Band‘, di cui era già stato anticipato il testo e che si viene a sapere essere stato prodotto da Jack Antonoff. La band inglese l’ha registrato, insieme a tutte le altre nuove canzoni, tra i Real World Studios nel Wiltshire, UK, e gli Electric Lady Studios di New York.



Julien Baker il suo LP, ‘Little Oblivions‘, lo ha pubblicato lo scorso anno, ma insieme ai brani finiti nel disco ne aveva scritti diversi altri. ‘B-Sides‘, EP in uscita il 21 luglio, li conterrà tutti, a cominciare da ‘Guthrie‘, intensa canzone sinora inclusa solamente nella versione giapponese dell’album, è stata condivisa oggi con il resto del mondo.



Non smettono di pubblicare inediti i Florist: siamo già al quarto estratto dall’LP omonimo che arriverà il 29 luglio via Double Double Whammy. ‘Feathers‘ segue ‘Red Bird Pt. 2 (Morning)‘, ‘Spring In Hours‘ e ‘Sci-Fi Silence‘, eguagliandone l’elevata qualità.



Il 19 agosto sarà invece il giorno in cui gli Hot Chip pubblicheranno ‘Freakout/Release‘, il loro nuovo album. Il disco è già stato anticipato da un brano denominato ‘Down‘, e ora viene ulteriormente introdotto da un altro che si chiama ‘Eleanor‘, ancor più funky di quanto ci aveva abituato il collettivo inglese.



Bisognerà attendere il 9 settembre per ascoltare l’esordio solista del co-frontman degli XX Oliver Sim. In ‘Hideous Bastard‘ ci saranno i singoli svelati sinora, ovvero ‘Romance With A Memory‘, ‘Fruit‘ e ‘Hideous‘, oltre al nuovo ‘GMT‘, reso pubblico oggi, che contiene un sample di Brian Wilson dei Beach Boys.