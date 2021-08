Nuova musica: Aimee Mann, Finneas, Damon & Naomi, Nation Of Language, Big Red Machine

Uscirà il 5 novembre prossimo il nuovo album di Aimee Mann, il suo decimo in carriera. Si chiamerà ‘Queens Of The Summer Hotel‘ e conterrà 15 tracce, prodotte da Paul Bryan e scritte in contemporanea con la musica per la trasposizione teatrale del film ‘Girl, Interrupted‘ (‘Ragazze interrotte‘ in Italia), che ne ha dunque influenzato il contenuto. Il primo singolo, per esempio, si intitola ‘Suicide Is Murder‘, e affronta la tematica, assai delicata, che si evince dal titolo: “Onestamente mi sono sentita come posseduta mentre scrivevo questo disco, non ho mai scritto così velocemente e intensamente“, racconta la cantautrice americana.



E’ un esordio, invece, l’LP che Finneas O’Connell, fratello e produttore di Billie Eilish, farà uscire il 15 ottobre per Interscope. ‘Optimist‘, questo il titolo, avrà 13 tracce in scaletta tra cui il nuovo singolo ‘A Concert Six Months From Now‘ e il precedente ‘What They’ll Say About Us‘.





Il nuovo LP di Damon & Naomi, ‘A Sky Record‘, è uscito ieri solo su Bandcamp ma lo farà la prossima settimana sulle altre piattaforme streaming. Nell’attesa, su YouTube si può vedere il video di ‘The Aftermath‘, terzo estratto dal disco dopo ‘Sailing By‘ e ‘Oceans In Between‘. “E’ una canzone sul tipo di libertà che puoi restituire a te stesso dopo essere uscito da una situazione difficile“, dice Naomi Yang del nuovo brano.

Grande attesa c’è anche per il secondo album dei Nation Of Language, ‘A Way Forward’ (arriverà il 5 novembre) soprattutto alla luce di un singolo neworderamente perfetto come ‘Across That Fine Line‘, diffuso qualche settimana fa. Nel frattempo, la band americana ne ha condivisi altri due, ‘Wounds Of Love‘ e ‘This Fractured Mind‘ (quest’ultimo giusto l’altro ieri) che ribadiscono come Ian Devaney e soci le canzoni con i synth le sappiano assolutamente scrivere.





‘How Long Do You Think It’s Gonna Last?‘, il nuovo album dei Big Red Machine, avrà in tracklist 13 canzoni, di cui cinque sono già di dominio pubblico. L’ultima in ordine di tempo è ‘Mimi‘ (che può vantare il featuring di Ilsey), che segue ‘Latter Days‘, ‘The Ghost Of Cincinnati‘, ‘Renegade‘ e ‘Phoenix‘. Il sophomore del progetto ‘collettivo’ coordinato da Justin Vernon e Aaron Dessner uscirà a fine mese, il 27 agosto.