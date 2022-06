Nuova musica: Alex G, Mars Volta, Built To Spill, Stella Donnelly, Sports Team

È uscita soltanto un paio di mesi fa la colonna sonora del film ‘We’re All Going To The World’s Fair‘, curata interamente da Alex G. Il cantautore di Filadelfia la farà seguire da un LP vero e proprio, dal titolo green di ‘God Save The Animals‘, il suo primo dal 2019 (quando uscì ‘House Of Sugar‘). Del disco faranno parte ‘Blessing‘, singolo diffuso un mesetto fa, e ‘Running‘, nuova anticipazione svelata oggi. Faranno parte di una scaletta di 13 tracce, che vedranno la luce il 23 settembre grazie a Domino.





Sembra bollire qualcosa anche nel pentolone dei Mars Volta, che oggi hanno reso di pubblico dominio il loro primo inedito in 10 anni, un brano denominato ‘Blacklight Shine‘. Il pezzo pare poter essere il primo estratto da un possibile nuovo album atteso ormai dal 2012 (quando la band di El Paso pubblicò ‘Noctourniquet‘). A corroborare la tesi, un video girato dal chitarrista Omar Rodriguez-Lopez.

È invece un disco certo ‘When The Wind Forgets Your Name‘, nono LP di inediti dei Built To Spill, che uscirà per Sub Pop il 9 settembre. Già due le anticipazioni, ‘Gonna Lose‘ e ‘Understood‘, e ieri è giunta la terza, denominata ‘Fool’s Gold‘, a cui è associato un video diretto da Jordan Minkoff.



Un paio di settimane prima, il 26 agosto, arriverà via Secretly Canadian il sophomore di Stella Donnelly, ‘Flood‘. Oltre alla già nota ‘Lungs‘, conterrà un’altra canzone, la title-track, anch’essa resa nota oggi, che la cantautrice australiana dice essere stata scritta “nelle oscure profondità di un lockdown invernale a Melbourne, in cui pioveva consecutivamente da settimane. Tutti intorno a me, in momenti diversi, stavano cadendo nella loro personale versione della depressione“.



Il 22 luglio uscirà ‘Gulp!‘, il nuovo album degli Sports Team. Già anticipato da ‘R Entertainment‘ e ‘The Game‘, qualche giorno fa è stato ulteriormente preceduto da un altra canzone, chiamata ‘Cool It Kid‘, che ospita alle parti vocali Asha Lorenz dei Sorry.