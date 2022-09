Nuova musica: Algiers, Bjork, Tamino, Warhaus, Velvet Negroni, Bonnie Kemplay

Novità in casa Algiers, a cominciare da un singolo che si intitola ‘Bite Black‘ e che vede la partecipazione di due rapper, Backxwash e Billy Woods. L’intento del brano è quello di porre l’attenzione sulle vicende legate alle discriminazioni razziali troppo spesso sfociate in tragedie nell’America contemporanea. Il pezzo serve anche a introdurre il prossimo tour del duo di Atlanta, che tornerà in Italia per due date: venerdì 17 febbraio al Bronson di Ravenna e sabato 18 al Capitol di Pordenone.



Mancano un paio di settimane a ‘Fossora‘, il nuovo album di Bjork (uscirà il 30 settembre), e ne aumentano le anticipazioni: ‘Ovule‘ è il secondo singolo estratto e segue il già noto ‘Atopos‘. L’artista islandese lo descrive così: “‘Ovule’ è la mia definizione di amore, è una meditazione su noi amanti che camminiamo in questo mondo, e immagino due sfere, o satelliti, che ci seguono, uno sopra di noi che rappresenta l’amore ideale, uno sotto di noi che rappresenta le ombre dell’amore, ma noi camminiamo nella terza sfera dell’amore reale, dove vive l’amore quotidiano del lunedì mattina, quello che si incontra quando ci si alza e si va in cucina“.



Una settimana prima, il 23 settembre, PIAS farà uscire l’atteso sophomore di Tamino, ‘Sahar‘, di cui il terzo estratto, ‘You Don’t Own Me‘, è stato diffuso ieri. Segue ‘The First Disciple‘ e ‘Fascination‘, e, secondo la nota stampa, “è ispirato dagli scritti di Viktor E. Frankl, psichiatra, filosofo e sopravvissuto all’olocausto, che considerava la ricerca del significato un elemento centrale della condizione umana“.



Rimaniamo in Belgio per parlare di Warhaus, progetto solista di Maarten Devoldere dei Balthazar, al terzo LP con questo moniker. ‘Ha Ha Heartbreak‘ arriverà l’11 novembre via PIAS, e conterrà anche il singolo ‘Desire‘, reso pubblico oggi. Farà parte di una scaletta di 10 brani, scritti a Ghent ma registrati a Palermo, tra cui vi sono gli altri due estratti sinora, ‘Open Window‘ e ‘It Had To Be You‘.

Difficilmente si riesce a miscelare musica black e musica white così bene come fa Velvet Negroni. Esempio più recente è il singolo ‘Sinker‘, che farà parte di ‘Bulli‘, il suo nuovo album programmato per il 13 gennaio 2023. Un disco che ha la particolarità di essere stato “creato durante un periodo particolarmente tumultuoso della vita di Jeremy Nutzman, tra abuso di droghe, una frode bancaria e l’incendio di una casa“.



La nuova stellina targata Dirty Hit (l’etichetta di 1975, Beabadoobee, Wolf Alice) si chiama Bonnie Kempley, che il 14 novembre esordirà con l’EP ‘Running Out Of Things To Say, Running Out Of Things To Do‘. Scozzese di Edimburgo, la ventenne cantautrice ha già totalizzato un milione di streaming, aperto per Adele e Bleachers, e si è vista paragonare a Clairo, Snail Mail, Soccer Mommy e Julien Baker. Vedremo se le sei canzoni contenute nel disco saranno all’altezza; tra di esse c’è il singolo ‘Static‘.