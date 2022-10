Nuova musica: Algiers, King Tuff, Philip Selway, Men, White Reaper

Che il nuovo materiale degli Algiers fosse parecchio crossover lo si era già capito dal singolo uscito a settembre, ‘Bite Back‘. Il concetto è ulteriormente rafforzato da ‘Irreversible Damage‘, la seconda anticipazione di quello che sarà il loro nuovo album, in cui compare la voce (nientedimeno che) di Zack De La Rocha dei Rage Against The Machine. ‘Shook‘ verrà pubblicato da Matador Records il prossimo 24 febbraio e conterrà diversi altri featuring, tra cui quelli di Samuel T. Herring (Future Islands) e Jae Matthews (Boy Harsher), per un totale di ben 17 tracce in scaletta.



Un album di King Tuff manca dal 2018, ovvero da quando uscì ‘The Other‘. L’attesa svanirà il 27 gennaio 2023, giorno in cui il garage-rocker americano pubblicherà ‘Smalltown Stardust‘, il suo quinto LP in carriera. Composto e prodotto insieme a Sasami, è un lavoro che tematicamente verte sulla nostalgia per la sua “piccola cittadina” del Vermont in cui è cresciuto: “Non l’avrei mai lasciata se non avessi voluto fare il musicista“. La title-track, primo estratto a essere diffuso, “è una canzone per tenere con me, ovunque vada, quel luogo minuscolo e tutta la sua strana magia“.



E’ un anno di libera uscita, il 2022, per i Radiohead. Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno pubblicato il loro esordio come The Smile, il batterista Philip Selway ha registrato il proprio terzo LP solista, ‘Strange Dance‘, che uscirà per Bella Union il 24 febbraio. In una nota, il musicista inglese dice di essere soddisfatto del suo nuovo materiale perché “non nasconde il fatto che io abbia 55 anni (…) l’invecchiamento non dovrebbe essere nascosto“. Vi hanno collaborato Hannah Peel, Laura Moody, Quinta, Adrian Utley dei Portishead, e le nostre connazionali Marta Salogni e Valentina Magaletti. ‘Check For Signs Of Life‘ ne è il primo estratto, svelato ieri.



Abituati a pubblicazioni molto ravvicinate, The Men si sono presi per la prima volta tre anni per dare un seguito al loro album precedente. ‘New York City‘ è il titolo del loro nono LP in carriera, registrato nella Grande Mela quando ancora c’era il lockdown, e rifinito insieme al produttore Travis Harrison. Stereogum lo descrive come un “back-to-basics record” che rinverdisce il passato noise-punk del gruppo. Primo esempio è un pezzo denominato ‘Hard Livin’‘.



Altrettanto rumorosi sono i White Reaper, che il 27 gennaio faranno uscire ‘Asking For A Ride‘, quarto album da quando si sono formati (nel 2012). Contiene 10 brani che hanno intenzione di riproporre l’attitudine live del quintetto, registrati in autonomia nella loro Nashville. ‘Pages‘ ne è la prima anticipazione: “E’ un brano che avrebbe potuto essere in ciascuno dei nostri dischi precedenti, ma che per questo stesso motivo è piuttosto unico in questo nuovo“, afferma il gruppo in una nota.