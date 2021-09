Nuova musica: Alt-J, Andy Shauf, Buzzard Buzzard Buzzard, Damon Albarn, Parquet Courts

Ha un titolo e una copertina il nuovo album degli Alt-J: si chiamerà ‘The Dream‘ e uscirà l’11 febbraio del prossimo anno per Infectious/BMG. Come anticipazione è da oggi udibile a tutti ‘U&ME‘, un brano che il tastierista Gus Unger-Hamilton dice voler descrivere quel momento in cui “sei a un festival con i tuoi migliori amici, ti stai divertendo e ti godi il momento e senti che niente potrà mai andare meglio di così“. Farà parte di una scaletta di 12 tracce, che giungeranno a quasi 5 anni di distanza dal precedente ‘Relaxer‘.

Non manca molto all’uscita del nuovo LP di Andy Shauf: ‘Wilds‘, questo il titolo, verrà pubblicato a sorpresa domani. Conterrà canzoni concepite nello stesso periodo di quelle del precedente, ottimo ‘The Neon Skyline‘ (2020), tra cui il recente singolo ‘Spanish On The Beach‘ e due brani, ‘Judy‘ e ‘Jeremy’s Wedding‘, già diffusi un anno fa. L’ultima anticipazione è di oggi, una canzone che si chiama ‘Jaywalker‘.



Nonostante nel 2020 abbiano fatto uscire un disco di 10 canzoni (‘The Non Stop‘ EP), i Buzzard Buzzard Buzzard affermano di essere nei pressi dell’uscita di quello che definiscono il loro album d’esordio. ‘Backhand Deals‘ verrà pubblicato da Communion il 25 febbraio 2022, e conterrà le già note ‘New Age Millennial Magic‘, ‘Crescent Man vs Demolition Dan‘ oltre alla recentissima ‘You‘, altro glam-rock molto avvolgente.



Di ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows‘, il nuovo album solista di Damon Albarn in uscita il 12 novembre prossimo, ormai si sa quasi tutto. Anche perché il frontman dei Blur lo sta in gran parte svelando: ‘Royal Morning Blue‘, condivisa ieri, è il quarto estratto (dopo la title-track, ‘Polaris‘ e ‘Particles‘) su 11 tracce in scaletta.



‘Sympathy For Life‘, nuovo LP dei Parquet Courts, è noto arriverà il 22 ottobre. Conterrà anche ‘Black Widow Spider‘, brano svelato oggi che il co-frontman A Savage spiega voler essere “il punto d’incontro tra Can, Canned Heat e This Heat“. Si tratta della seconda anticipazione da quello che sarà il settimo album in carriera della band newyorkese.