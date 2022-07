Nuova musica: Alvvays, No Age, Redcar, Easy Life, Dave Rowntree, Automotion

A cinque anni di distanza dal loro sophomore ‘Antisocialites‘, gli Alvvays tornano con un nuovo album: ‘Blue Rev‘ arriverà il 7 ottobre prossimo via Transgressive (in Europa) e Polyvinyl (in America), ed è proprio la press-release dell’etichetta dell’Illinois che lo descrive con dovizia di particolari: “Non è solo l’album più lungo degli Alvvays, ma anche il più ricco dal punto di vista armonico e provocatorio dal punto di vista dei testi (…) Non si limita a riaffermare ciò che è sempre stato grande negli Alvvays, ma lo reimmagina“. Primo esempio è un bel singolo intitolato ‘Pharmacist‘.



Anche i No Age hanno pronto un nuovo LP: ‘People Helping People‘ uscirà il 16 settembre per Drag City. Il disco è stato registrato nel garage del chitarrista Randy Randall dopo che il duo californiano non ha più potuto accedere a uno studio di registrazione a causa delle restrizioni sanitarie causate dalla pandemia. Conterrà 13 tracce tra cui la prima anticipazione ‘Andy Helping Andy‘, strumentale rumoroso che chiude quello che sarà il settimo album della carriera della band.



Il prossimo album di Héloïse Adélaïde Letissier non uscirà con il celebre pseudonimo di Christine And The Queens, bensì con un nuovo moniker, Redcar, e con una scaletta interamente in lingua madre, ovvero in francese. ‘Redcar Les Adorables Étoiles‘ conterrà 13 canzoni tra cui la ritmata (e molto ’80s) ‘Je Te Vois Enfin‘. Uscirà per Because Music il 23 settembre.



Arriverà il 12 agosto via Island Records ‘Maybe In Another Life‘, il sophomore degli Easy Life. La band di Leicester lo ha già anticipato con due singoli, ‘Beeswax‘ e ‘Dear Miss Holloway‘, e oggi ne ha svelato un ulteriore episodio diffondendo ‘OTT‘, brano che prende una piega dream-pop grazie al featuring di Benee. “La sua voce è pura come l’acqua ed è davvero una regina della melodia“, dice di lei il frontman Murray Matravers.

A sorpresa e alla veneranda età di 58 anni, comincia la carriera solista di Dave Rowntree, noto per essere il batterista dei Blur. Lo farà con un album che uscirà per Cooking Vinyl entro fine anno, anticipato da un singolo diffuso ieri e denominato ‘London Bridge‘, co-prodotto con Leo Abrahams. “Quando vivevo a Londra, le cose cominciavano a succedere quando mi trovavo vicino al London Bridge, passando sopra il London Bridge in autobus o in metropolitana passando sotto il London Bridge“, spiega il musicista inglese in una nota.



Dai Blur agli Oasis, ma alla seconda generazione di Gallagher. Lennon Gallagher, figlio di Liam Gallagher e Patsy Kensit, suona in una band che si chiama Automotion, e che il 23 settembre pubblicherà ‘Ecstatic Oscillations‘, EP che conterrà anche il singolo ‘Dithyramb‘, registrato insieme al produttore Andy Savours. Lo scorso giugno il quartetto aveva già pubblicato un primo EP denominato ‘In Motion‘.