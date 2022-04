Nuova musica: Andrew Bird, Hot Chip, Embrace, Young Guv, Fontaines D.C.

Si intitolerà ‘Inside Problems‘ il nuovo album di Andrew Bird, che uscirà il prossimo 3 giugno per Loma Vista. Prodotto da Mike Viola, è stato registrato in presa diretta insieme al quartetto che suona abitualmente con il cantautore americano, che in una nota sottolinea quanto sia divertente per lui comporre: “Amo la sensazione di rincorrere le idee, di farle separare e andare in giro con altre idee e poi metterle una contro l’altra per vedere se parlano tra loro.” Il risultato di una tale dialettica sono 11 nuovi brani, tra cui ce n’è uno già noto da qualche settimana, ‘Atomized‘, e uno svelato oggi, ‘Underlands‘.





Anche gli Hot Chip hanno pronto un nuovo LP, il loro ottavo in carriera: si chiamerà ‘Freakout/Release‘ e vedrà la luce il 19 agosto grazie a Domino. Registrato prima della pandemia e completato durante, avrà in scaletta 11 tracce incise nei loro studi nell’est di Londra con l’intenzione di replicare il proprio suono live. Efficace esempio è il primo estratto, un brano al solito ballabile denominato ‘Down‘.

Sebbene non ci siano ancora anticipazioni da ascoltare, gli Embrace hanno rivelato diversi dettagli del loro nuovo album, che pubblicheranno il 26 agosto per Townsend Music con il titolo di ‘How To Be A Person Like Other People‘. Quello che sarà l’ottavo LP della carriera della band di Leeds è stato prodotto dal chitarrista Richard McNamara ed è descritto come “la cosa più gioiosa, più edificante, più allegra, più animata che abbiamo mai fatto“.

Ancora un disco per il prolificissimo indie/power-pop di Young Guv, ovvero il progetto solista dell’ex chitarrista dei Fucked Up Ben Cook. ‘GUV IV‘ seguirà di tre mesi e mezzo ‘GUV III‘, divenendo udibile, via Run For Cover, il prossimo 24 giugno. Conterrà altre 12 canzoni molto orecchiabili, tra cui vi sarà il singolo ‘Change Your Mind‘, scritto a quattro mani con James Matthew VII.

Molto meno – tre giorni – bisogna attendere per ascoltare ‘Skinty Fia‘, il nuovo lavoro a firma Fontaines D.C.. Di oggi è la quarta e (si suppone) ultima anticipazione, un brano denominato ‘Roman Holiday‘, che segue ‘I Love You‘, ‘Skinty Fia‘ e ‘Jackie Down The Line‘.