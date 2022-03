Nuova musica: Angel Olsen, Sports Team, Patrick Watson, Kelly Lee Owens, Kevin Morby, Warpaint

Angel Olsen ha un nuovo album pronto: si intitola ‘Big Time‘ e uscirà per Jagjaguwar il 3 giugno prossimo. Conterrà 10 nuove composizioni, registrate sotto la produzione di Jonathan Wilson presso i suoi Fivestar Studio a Topanga, in California. “Finalmente, a 34 anni, ero libera di essere me stessa“, dice la cantautrice americana a proposito del nuovo capitolo della sua vita che ha marcatamente influenzato questo disco. Una nuova relazione ma anche la quasi contemporanea scomparsa di entrambi i genitori “hanno intensificato le sensazioni di dolore e amore che sentiva crescere in sé“, racconta la nota stampa. Prima esemplificazione è una delicatissima canzone intitolata ‘All The Good Times‘.



“Stiamo entrando nella nostra fase ‘Vertigo’ degli U2. Un sacco di cuoio, canzoni sul deserto, piccoli cappelli“: con questo strano post gli Sports Team presentano ‘Gulp!‘, il loro sophomore in uscita per Island il prossimo 22 luglio. Ad anticiparlo il singolo ‘R Entertainment‘, che sembra molto di più una loro canzone che una degli U2, e che si propone di sviscerare “l’impacchettamento di tutta l’esperienza umana in intrattenimento, indotto dallo scorrere infinito dei feed dei social e la folle deformità delle immagini che ci colpiscono ogni giorno“.



Anche per Patrick Watson c’è un disco nuovo: si chiamerà ‘Better In The Shade‘ e arriverà il 22 aprile via Secret City. Quello che sarà il suo settimo LP in carriera “è un disco sulla relazione con un mondo in cui non si sa più cosa sia reale“, ed è stato influenzato, almeno a livello di testi, dalle letture di Denis Johnson, Virginia Woolf e Samanta Schweblin. Musicalmente, cresce l’importanza della componente elettronica, come si può evincere dall’interessante primo estratto, un brano intitolato ‘Height Of The Feeling‘ in cui vi è il featuring di La Force (ovvero Ariel Engle dei Broken Social Scene).



Nonostante si intitoli ‘LP.8‘, si tratta del terzo album della carriera di Kelly Lee Owens. La producer e cantautrice gallese lo pubblicherà in digitale dal 29 aprile, e in formato fisico dal 10 giugno. Registrato a Oslo con il produttore Lasse Marhaug (già al lavoro con Merzbow, Sunn O))) e Jenny Hval), con il quale (dice la nota stampa) “ha iniziato un nuovo percorso creativo, influenzata dalle trame di artisti distanti tra loro come Throbbing Gristle e Enya, entrambi punti fermi della sua crescita musicale“. Delle 9 tracce in scaletta, Kelly ne ha già diffuse due: si tratta di ‘Sonic 8‘ e ‘Olga‘.





Di ‘This Is A Photograph‘, il nuovo album di Kevin Morby, già si sapeva. Uscirà per Dead Oceans il 13 maggio, e conterrà anche ‘Rock Bottom‘, secondo estratto decisamente fedele al suo titolo. La canzone è un sentito tributo al compianto Jay Reatard, ed è suonata con Sam Cohen (che ha anche prodotto il disco) al basso, i cori di Cassandra Jenkins e le “risate” (testuale) di Tim Heidecker e Alia Shawkat.

Decisamente più romantico e mellifluo è ‘Stevie‘, nuovo singolo delle Warpaint e seconda anticipazione di ‘Radiate Like This‘, il loro primo LP in quasi 6 anni che uscirà il 6 maggio per Virgin. Dal disco, qualche settimana fa, era stato condiviso un altro brano denominato ‘Champion‘.