Nuova musica: Anna B Savage, Bjork, Calexico, 1975, Weezer

Alzata l’asticella con l’ottimo esordio ‘A Common Turn‘, per Anna B Savage potrebbe essere giunto il momento per un’ulteriore challenge. ‘Ghost‘, nuovo singolo condiviso oggi, pare infatti essere l’anticipazione di qualcosa di più corposo, al momento non ancora ufficialmente annunciato. “Le rotture sono strane perché a volte il metodo più semplice per dimenticare una persona equivale a comportarsi come se fosse morta“, dichiara la cantautrice inglese a proposito del significato del brano.

Di Björk, invece, si sa ormai da tempo che il 30 settembre uscirà il suo nuovo LP, ‘Fossora‘, il primo in quasi 5 anni. Dopo ‘Atopos‘ e ‘Ovule‘ è giunta la terza anticipazione, un brano dedicato alla madre e intitolato ‘Ancestress‘: “è stato scritto dopo il suo funerale ed è probabilmente una reazione comune per i musicisti, quell’impulso di dare la propria versione della storia, a posteriori“.



I Calexico, dal canto loro, un disco lo hanno fatto uscire ad aprile. Faceva parte delle stesse sessions di ‘El Mirador‘ l’inedito diffuso un paio di giorni fa e denominato ‘Rambler‘, ispirato dai frequenti spostamenti del gruppo: “Durante questi viaggi ho continuato a vedere fantasmi in cerca di qualcuno che cantasse le loro storie“, racconta Joey Burns, ed evidentemente il nuovo singolo è una di esse.

È un soul d’altri tempi il nuovo inedito dei 1975, ‘All I Need To Hear‘. “Mi sembra una di quelle canzoni in cui è come se fossi uscito dal mio personaggio“, spiega in un’intervista ad Apple Music 1 il frontman Matt Healy. “Mi piacerebbe sentirla cantare da Joe Cocker“, aggiunge, illustrando con efficacia il mood del pezzo. Si tratta del quarto estratto da ‘Being Funny In A Foreign Language‘, il nuovo LP in uscita il 14 ottobre prossimo, e segue ‘Part Of The Band‘, ‘Happiness‘ e ‘I’m In Love With You‘.



Mai sazi di pubblicare canzoni, i Weezer hanno rilasciato oggi la terza parte del progetto ‘SZNZ‘, che consiste nel pubblicare un EP di 7 sette canzoni ad ogni cambio di stagione per tutto il 2022. Salgono dunque a 21 i brani totali resi pubblici dalla scorsa primavera, con altri 7 previsti per il solstizio d’inverno a completare l’opera.