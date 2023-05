Nuova musica: Anohni, Miles Kane, King Gizzard, Japanese House, Spoon, Foo Fighters

Torna ad avere una band Anohni, che si chiama nuovamente The Johnsons ma che è composta quasi totalmente da nuovi musicisti: Jimmy Hogarth, Leo Abrahams, Chris Vatalaro, Sam Dixon e Rob Moose, l’unico che faceva parte della vecchia formazione. Soprattutto, torna a pubblicare un album a più di 7 anni da ‘Hopelessness‘ e a quasi 13 da ‘Swanlights‘ (2010), quando ancora si faceva chiamare Antony anche in pubblico. Quello che sarà il suo sesto LP in carriera uscirà il 7 luglio via Rough Trade / Secretly Canadian con il titolo di ‘My Back Was A Bridge For You To Cross‘. Conterrà 10 composizioni ispirate a ‘What’s Going On‘, l’album del 1971 di Marvin Gaye. Per questo la scelta del produttore è caduta sullo stesso Hogarth, uno che ha lavorato con soul-women quali Amy Winehouse, Duffy e Tina Turner. “Elementi di soul, folk e musica sperimentale” sono gli ingredienti citati dalla press-release, nella quale la stessa artista anglo-americana dichiara: “Posso cantare di una consapevolezza che fa sentire gli altri meno soli, persone per le quali la franca articolazione di questi tempi spaventosi non è fonte di disagio, ma motivo di identificazione e sollievo. Voglio che questo disco sia utile, che aiuti gli altri a muoversi con dignità e resilienza attraverso ciò che stiamo affrontando.” Alla luce di ciò, non è un caso che il primo singolo si intitoli ‘It Must Change‘.



Che Miles Kane serbasse una datata passione per Roberto Baggio non era noto, almeno sino a oggi. Proprio oggi, però, è uscito ‘Baggio‘, il suo nuovo singolo, la cui diffusione è l’occasione per raccontare la folgorazione che ebbe da bambino nei confronti del calciatore: “Avevo otto anni quando ho visto per la prima volta Baggio in TV, durante i Mondiali del 1994. Sono rimasto colpito dalla sua presenza, dal suo sguardo e dal suo talento. Era la prima volta che vedevo un uomo così diverso e unico (…) È stato l’inizio del mio desiderio di diventare quello che sono oggi“, rivela il musicista inglese, che il 4 agosto pubblicherà ‘One Man Band‘, il suo nuovo album, di cui farà parte anche il precedente estratto ‘Troubled Son‘. Il disco è descritto dallo stesso Kane all’NME come “super-allegro. Niente archi, fiati, pianoforte. Volevo solo che fosse come ciò che mi ha spinto a suonare la chitarra, volevo quell’energia, che era l’unico obbiettivo che avevamo.”

Beati i King Gizzard & The Lizard Wizard, che in 13 anni di carriera sono già arrivati al loro 24° LP. ‘PetroDragonic Apocalypse; Or, Dawn Of Eternal Night: An Annihilation Of Planet Earth And The Beginning Of Merciless Damnation‘ arriverà il 16 giugno con una scaletta di otto brani, tra cui vi è il primo estratto ‘Gila Monster‘, di recente eseguito spesso live. Musicalmente, il nuovo lavoro riprende, se mai se ne fosse sentito il bisogno, quella sorta di hard-rock un po’ trash già sviscerato in ‘Infest The Rats’ Nest‘ del 2019.



Decisamente più rilassante è la musica di Japanese House, in procinto di pubblicare, il 30 giugno per Dirty Hit, ‘In The End It Always Does‘, suo secondo LP in carriera. La musicista inglese lo ha già anticipato con tre brani: ‘Boyhood‘, ‘Sad To Breathe‘ e la nuova ‘Sunshine Baby‘, la cui seconda voce è quella di Matt Healy dei 1975. Non è l’unico importante featuring del disco, che ospita pure George Daniel, Katie Gavin delle Muna, Charli XCX e Justin Vernon.



Gli Spoon sono in procinto di intraprendere un tour mondiale (che non passerà dall’Italia), tra cui ci saranno anche date a supporto di Black Keys e Weezer. Nell’attesa pubblicheranno un EP di tre brani, tra cui c’è una cover di Bo Diddley e due inediti. Uno di essi, ‘Sugar Babies‘, è il nuovo singolo della band di Austin, registrata nelle stesse sessioni di ‘Lucifer On The Sofa‘ dello scorso anno. ‘Memory Dust‘, questo il titolo della breve raccolta, uscirà per Matador il 13 giugno.



È un brano evidentemente scritto (“Someone said I’ll never see your face again / Part of me just can’t believe it’s true“) dopo la scomparsa dal batterista Taylor Hawkins il nuovo singolo dei Foo Fighters, ‘Under You‘. Si tratta dal secondo estratto (dopo ‘Rescued‘) da ‘But Here We Are‘, il nuovo album della band di Dave Grohl che arriverà il 2 giugno via Roswell Records.