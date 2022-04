Nuova musica: Arcade Fire, Angel Olsen, Black Keys, Mogwai, Martin Courtney, Big Pink

È giunto oggi il secondo (o terzo, se si considerano le due parti di ‘The Lighting‘ due pezzi distinti) estratto da ‘We‘, il nuovo album degli Arcade Fire in uscita il prossimo 6 maggio per Columbia Records. Si intitola ‘Unconditional I (Lookout Kid)‘ e il ragazzino a cui è intimato di fare attenzione non è altri che Eddie, il figlio di Win Butler e Regine Chassagne. Così lo stesso frontman della band canadese descrive il nuovo brano, prevalentemente acustico: “È un sollecito, una ninna nanna per la fine dei tempi cantata a mio figlio, ma per tutti… Fidati del tuo cuore, fidati della tua mente, fidati del tuo corpo, fidati della tua anima. La merda peggiorerà prima di migliorare, ma migliora sempre, e nessuno è perfetto. Lasciatemelo dire di nuovo: nessuno è perfetto“.



Anche Angel Olsen ha un LP in via di pubblicazione: ‘Big Time‘ arriverà via Jagjaguwar il 3 giugno. Oggi la musicista americana ne ha condiviso una seconda anticipazione (dopo ‘All The Good Times‘ di qualche settimana fa), che è anche la title-track. “Parla di ciò che accade quando non esprimiamo la nostra vera identità, ma troviamo la libertà quando usciamo dall’ombra per entrare nel nostro sé più autentico“, spiega Angel in una nota.



Grandi uscite nei prossimi due mesi, compresa quella del nuovo disco dei Black Keys, che sarà disponibile all’ascolto dal 13 maggio. ‘Dropout Boogie‘, questo il titolo, è già stato preceduto da un brano denominato ‘Wild Child‘, e oggi anche da un altro che si chiama ‘It Ain’t Over‘, scritto e suonato insieme a Greg Cartwright dei Reigning Sound.

I Mogwai un LP, ‘As The Long Continues‘, l’hanno già pubblicato lo scorso anno, ma presto riusciranno finalmente a suonarlo in Italia (lunedì 9 maggio all’Atlantico di Roma, martedì 10 al Fabrique di Milano e mercoledì 11 al Vox di Modena). In scaletta potrebbe anche esserci l’inedito condiviso ieri, che si intitola ‘Boltfor‘ e che era stato registrato nelle stesse sessioni dell’album uscito nel 2021.



Si è preso una pausa dai Real Estate Martin Courtney, anche per avere il tempo di registrare il suo sophomore solista: ‘Magic Sign‘ uscirà il 24 giugno per Domino e conterrà 10 canzoni, tra cui c’è il singolo apripista ‘Corncob‘, brano nostalgico che ricorda l’adolescenza del cantautore americano, e che si propone di rappresentare “dei ragazzi senza meta che cercano una direzione“.

Vi ricordate ‘Dominos‘, one hit wonder del 2009 degli inglesi Big Pink? Bene, la band capitanata da Milo Cordell è tornata con il primo inedito in 6 anni, una canzone chiamata ‘No Angels‘. “Un brano che riflette quel momento in cui capisci che tutto ciò su cui hai puntato ti ha portato in un posto molto lontano da dove dovresti essere e da tutto ciò che ami veramente“, lo descrive il frontman.