Nuova musica: Arcade Fire, Smile, Muse, Bon Iver, Gentle Sinners

Giornata decisamente importante per l’alternative-rock internazionale dai grandi numeri. Innanzitutto per l’annuncio del nuovo album degli Arcade Fire, che si chiamerà ‘We‘ e che uscirà per Columbia il 6 maggio prossimo. Prodotto dai coniugi Butler insieme al consueto collaboratore dei Radiohead Nigel Godrich, conterrà 7 tracce in totale, di cui la prima, ‘The Lightning I, II‘ (diffusa oggi), è in realtà composta da due parti distinte. Due sono anche i ‘lati’ in cui è diviso l’LP: il primo intende illustrare “la paura e la solitudine dell’isolamento“, il secondo “la gioia e la forza del ricongiungimento“. Tra gli ospiti, nientemeno che Peter Gabriel, che canta insieme a Régine Chassagne in una canzone chiamata ‘Unconditional II (Race And Religion)‘.



Nigel Godrich è ovviamente coinvolto nel disco di debutto del side-project dei Radiohead, The Smile. Che non ha ancora una data di uscita, ma che ormai è giunto alla terza anticipazione ufficiale (dopo ‘You Will Never Work In Television Again‘ e ‘The Smoke‘), un brano intitolato ‘Skrting On The Surface‘ che sembra una canzone dei Radiohead ben più di altre canzoni dei Radiohead.



Anche i Muse hanno scelto la data odierna per annunciare il loro nuovo LP, il nono della loro carriera: ‘Will Of The People‘ arriverà il 26 agosto via Warner, e conterrà il singolo già noto, ‘Won’t Stand Down‘, oltre al nuovissimo ‘Compliance‘. A detta del frontman Matt Bellamy, il nuovo album è “influenzato dalla crescente incertezza e instabilità nel mondo (…) è una personale navigazione attraverso queste paure e una preparazione a ciò che verrà dopo“. Avrà una scaletta di 10 tracce tra cui ve ne sarà una che curiosamente si intitolerà ‘Verona‘.

È una collaborazione con Ethan Gruska, nipote di John Williams e nella crew di Phoebe Bridgers, il nuovo brano firmato (anche) da Bon Iver. Si intitola ‘So Unimportant‘ e farà parte di una serie di singoli pubblicati dalla Psychic Hotline, l’etichetta di proprietà dei Sylvan Esso. Nella nota a corredo dell’uscita, entrambi esprimono grande stima nei confronti del compagno di duetto: “La musicalità e il tocco di Ethan è magico“, afferma Justin Vernon. “Justin è il mio amico di penna, persona e artista preferito, e gli sono davvero grato di avere fatto questa cosa insieme!“, replica Gruska.

Inedita è pure la collaborazione tra i frontman di due tra le migliori band scozzesi contemporanee, ovvero gli Arab Strap e i Twilight Sad. Aidan Moffat e James Graham hanno unito le forze in una band denominata Gentle Sinners, che il 13 maggio per Rock Action farà uscire il proprio album di debutto, ‘These Actions Cannot Be Undone‘. I due hanno sinora pubblicato tre singoli, ‘Killing This Time‘, ‘DTM‘ e il nuovo ‘Face To Face (After Nyman)‘, in cui l’utilizzo dei sintetizzatori è assai rilevante.