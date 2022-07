Nuova musica: Archers Of Loaf, Panda Bear, Gilla Band, Big Moon, Death Cab For Cutie, Interpol

La prima parte della carriera degli Archers Of Loaf si è sviluppata tutta all’interno degli anni ’90, con quattro LP pubblicati tra il 1993 e il 1998. Quindi lo scioglimento e il ritorno sulle scene, dieci anni fa, per qualche concerto celebrativo. Ora però la rockband di Chapel Hill sembra voler dare un’accelerata creativa alla propria reunion, realizzando il primo album in quasi un quarto di secolo: ‘Reason In Decline‘, questo il titolo, uscirà il 21 ottobre per Merge Records, che peraltro aveva già ripubblicato gli altri quattro dischi a inizio anni ’10. Prima anticipazione è il singolo ‘In The Surface Noise‘, titolo che sembra quasi un manifesto programmatico.



Un altro tipo di ricongiungimento è quello tra Panda Bear e Sonic Boom, che avevano già lavorato insieme in occasione di un paio di LP solisti del co-fondatore degli Animal Collective. I due sono sempre rimasti in contatto, anche perché avevano da qualche anno in progetto di pubblicare un album insieme: ciò avverrà il 12 agosto, quando uscirà ‘Reset‘, lavoro iniziato addirittura sei anni fa ma che arriva solo ora anche perché pieno di sample, per ognuno dei quali c’è voluta una liberatoria. È ispirato, sostiene Stereogum, “alla collezioni di dischi dei ’50 e dei ’60” dell’ex Spacemen 3. ‘Go On‘, il primo singolo, lo conferma.



Cambiata la denominazione per “non sembrare non inclusivi“, gli ex Girl Band ora Gilla Band pubblicheranno ‘Most Normal‘, il loro nuovo LP, il prossimo 7 ottobre via Rough Trade Records. Nella scaletta di 12 tracce vi sarà anche ‘Eight Fivers‘, prima anticipazione che, presumibilmente, verrà suonata live mercoledì 16 novembre al Biko di Milano, unica data italiana della band irlandese.



Decisamente più docili sono le canzoni delle Big Moon: un’ampia manciata di esse giungerà presto, dal momento che la band londinese è in procinto di pubblicare ‘Here Is Everything‘, il proprio terzo LP in carriera. Uscirà il 14 ottobre per Fiction Records e conterrà anche ‘Wide Eyes‘, il primo estratto nonché “una gioia ormonale“, composto dalla frontwoman Juliette Jackson (insieme alla cantautrice Jessica Winter) mentre era in attesa del primogenito.



Di ‘Asphalt Meadows‘, il nuovo album dei Death Cab For Cutie, si sa già da un po’ che sarà udibile dal 16 settembre. Oggi ne è stato condiviso un secondo brano, intitolato ‘Here To Forever‘, che segue il già noto ‘Roman Candles‘.

Dopodomani, venerdì 15 luglio, sarà invece la volta di ‘The Other Side Of Make-Believe‘, il nuovo album degli Interpol. La band newyorkese non ha però voluto attendere il weekend per rivelare ‘Gran Hotel‘, che ne diventa così la quarta anticipazione dopo ‘Toni‘, ‘Something Changed‘ e ‘Fables‘.