Nuova musica: Arcs, Inhaler, Blink 182, Fidlar, Girl In Red, Weyes Blood

Dan Auerbach si prende una pausa dai Black Keys e torna a pubblicare musica con gli Arcs, side-project con cui aveva già fatto uscire un album (‘Yours, Dreamily‘) nel 2015. Quasi 8 anni dopo, il 27 gennaio 2023, arriverà il seguito, intitolato ‘Electrophonic Chronic‘. Registrato tra lo studio personale di Dan, l’Easy Eye Sound di Nashville, l’Electric Lady a Manhattan, e quello del compagno di band Leon Michels, il Diamond Mine a Queens (New York), vede la partecipazione del resto del gruppo, ovvero Nick Movshon, Homer Steinweiss e il compianto Richard Swift, scomparso nel 2018. “Questo disco intende onorare Swift“, dichiara Auerbach in un comunicato ripreso da Nme.com. “Per noi è un modo per dirgli addio, riascoltandolo mentre suona, ride e canta. È stato difficile farlo, ma in un certo senso ci è servito.” Primo estratto dall’LP, che avrà 12 brani in scaletta, è un pezzo denominato ‘Keep On Dreamin’‘.



Dunque gli Inhaler saranno in Italia per tre concerti a maggio 2023: questo anche perché il 17 febbraio pubblicheranno il loro sophomore, intitolato ‘Cuts & Bruises‘. Prodotto da Tony Genn, è già stato anticipato dal singolo ‘These Are The Days‘ e molto più recentemente dal nuovo ‘Love Will Get You There‘. I due brani saranno parte di una tracklist di 11 tracce.

Come ormai quasi tutti sapranno, di passaggio in Italia il prossimo anno (il 6 ottobre a Bologna) ci saranno anche i Blink 182, tornati alla loro line-up originaria. Il celebre trio punk-pop americano, appena dopo l’annuncio del tour, ha diffuso un nuovo brano chiamato ‘Edging‘, che ha molte probabilità di fare parte del loro nuovo LP attualmente in lavorazione.



Meno roboante ma altrettanto punk-rock è un’altro ritorno, quello dei Fidlar, che hanno condiviso il video di una loro nuova e assai gradevole canzone denominata ‘Sand On The Beach‘. Segue di un paio di mesi l’altro singolo ‘FSU‘, circostanza che potrebbe anche per loro far ipotizzare l’esistenza di un nuovo album, che in effetti manca da un po’: ‘Almost Free‘, il più recente, è del 2019.



Le capacità taumaturgiche di Aaron Dessner sono ormai note al mondo intero dopo l’intervento sui dischi più recenti di Taylor Swift. Così, anche Girl In Red ha pensato di affidargli la produzione di una canzone, ‘October Passed Me By‘. Si tratta del seguito, a livello di storytelling, di uno dei suoi brani più famosi, ‘We Fell In Love In October‘ del 2018. La cantautrice norvegese precisa di non essere più innamorata della stessa persona, ma di essere stata analogamente ispirata da una nuova relazione: “‘October Passed Me By’ è dve sono oggi, emozionalmente e musicalmente.”



Nella settimana appena conclusa è uscita anche la seconda anticipazione del nuovo LP di Weyes Blood, ‘And In The Darkness, Hearts Aglow‘, che sarà udibile dal 18 novembre prossimo. ‘Grapevine‘ è stratificatissima come tutte le produzioni di Jonathan Rado dei Foxygen, ed è l’ideale seguito del primo singolo, ‘It’s Not Just Me, It’s Everybody‘.