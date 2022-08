Nuova musica: Arctic Monkeys, Goat, Plains, Frankie Cosmos, Turnover

Il primo estratto dal nuovo album degli Arctic Monkeys, ‘The Car‘ (in arrivo il 21 ottobre), è stato reso di dominio pubblico. Si tratta di una canzone intitolata ‘There’d Better Be A Mirrorball‘, a cui è associato un video diretto dallo stesso Alex Turner. Pare essere maggiormente accostabile alle cose dell’LP più recente, ‘Tranquility Base Hotel & Casino‘ (2018), che a quelle della precedente discografia della band di Sheffield. Come preannunciato dal gruppo in alcune interviste, anche in questo singolo viene dato ampio spazio agli archi.

Atteso da un bel po’ di tempo (circa sei anni) è anche un album di inediti dei Goat, che finalmente ha una denominazione e una data di uscita. ‘Oh Death‘, titolo pienamente nella loro cifra stilistica, verrà pubblicato da Rocket Recordings il 21 ottobre prossimo. Conterrà da 10 brani tra cui il singolo ‘Under No Nation‘.



Delle Plains, il progetto comune di Waxahatchee e Jess Williamson, si è già detto, come si è detto della pubblicazione di ‘I Walked With You A Ways‘, LP previsto per il 14 ottobre. Oltre a ‘Problem With It‘, estratto già noto, conterrà anche ‘Abilene‘, che Alison Crutchfield definisce “un classico valzer country che suona estremamente moderno“.



‘Inner World Peace‘ è il titolo del nuovo album di Frankie Cosmos, che arriverà il 21 ottobre via Sub Pop. Dopo ‘One Year Stand‘ la cantautrice americana ha condiviso ‘Aftershook‘, un brano che la stessa Greta Kline spiega vertere su “l’elaborazione del passato e il mantenimento di un rapporto equilibrato tra consapevolezza emotiva e speranza“.



Ci sarà anche il nuovo LP dei Turnover tra i dischi in uscita nei prossimi mesi: ‘Myself In The Way‘ sarà udibile per intero dal 4 novembre. La band di Virginia Beach lo già anticipato con ‘Wait Too Long‘, ‘Mountains Made Of Clouds‘ e la title-track ‘Myself In The Way‘, svelando oggi la quarta delle 12 tracce che compongono la scaletta, ‘Ain’t Love Heavy‘, che ospita il featuring di Bre Morell dei Temple Of Angels.