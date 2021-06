Nuova musica: Beabadoobee, Coleen Green, Tropical Fuck Storm, Tirzah, Morly

E’ uscito a sorpresa oggi il nuovo EP di Beabadoobee, ‘Our Extended Play‘. Si tratta di quattro brani scritti e prodotti insieme a Matty Healy e George Daniel dei 1975, di cui qualche settimana fa era già stato diffuso il singolo ‘Last Day On Earth‘. Ulteriore promozione è il video del secondo estratto, ‘Cologne‘, condiviso oggi.





Coleen Green, da parte sua, ha pronto un nuovo LP: si chiama ‘Cool‘ e uscirà il 10 settembre per Hardly Art, a 6 anni di distanza dal precedente ‘I Want to Grow Up‘. Registrato e mixato a Los Angeles, è stato masterizzato a Goteborg da Frida Claeson Johansson. E’ anticipato dal singolo ‘I Wanna Be A Dog‘.

Era nell’aria che Tirzah avrebbe presto annunciato la pubblicazione del proprio sophomore, soprattutto dopo la recente diffusione di due inediti, ‘Sink In‘ e ‘Send Me‘. L’ufficialità è arrivata oggi: ‘Colourgrade‘, questo il titolo dell’LP, uscirà il 1° ottobre per Domino Records. Ulteriore anticipazione è un brano denominato ‘Tectoinc‘, al quale hanno collaborato, così come a tutta l’opera, Mica Levi e Coby Sey.



Nuovo capitolo per il pastiche eccentrico dei Tropical Fuck Storm. La band australiana farà uscire ‘Deep States‘, terzo LP in carriera, il prossimo 20 agosto per Joyful Noise. Ad anticiparlo c’è un brano intitolato ‘G.A.F.F.‘, che sembra il risultato di una serata alcolica dei Wu-Tang Clan insieme ai Liars in un locale di MadChester. Delle 10 tracce che compongono la scaletta altre due sono già edite, si tratta di ‘Legal Ghost‘ e ‘Suburbiopia‘.



Morly è il moniker sotto cui si cela l’americana (di stanza a Londra) Katy Morley. Dopo qualche EP fatto uscire nel corso degli ultimi 5 anni, è finalmente pronto il suo album di debutto: si chiamerà ‘‘Til I Start Speaking‘ e giungerà il 20 agosto via Cascine Records. E’ introdotto dal singolo ‘Dance To You‘, reso di pubblico dominio ieri.