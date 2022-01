Nuova musica: Beach House, Band Of Horses, Animal Collective, Black Country New Road, Big Thief

È giunta anche la terza parte di ‘Once Twice Melody‘, il nuovo doppio album dei Beach House che verrà completato il 18 febbraio con le ultime 5 delle 18 composizioni in scaletta. Quelle condivise oggi si posizioneranno invece dalla traccia 9 alla 13, si tratta di ‘Sunset‘, ‘Only You Know‘, ‘Another Go Around‘, ‘Masquerade‘ e ‘Illusion of Forever‘, tutte raccolte nell’embed da YouTube qui sotto.



Sebbene rinviato al 4 marzo prossimo, dal nuovo disco dei Band Of Horses, ‘Things Are Great‘, continuano a venire diffusi estratti. Il terzo in ordine di tempo è un brano intitolato ‘Lights‘, che segue i già noti ‘Crutch‘ e ‘In Need Of Repair‘ e racconta di una serata del frontman Ben Bridwell cominciata con una lunga chiacchierata con un conoscente e finita scoprendo di aver ricevuto visite indesiderate nella propria abitazione: “Più metaforicamente, la canzone vuole essere ottimista; sto superando le cose che sono andate male nella mia vita. Le luci che si accendono stanno a significare che è un giorno migliore“.



Un mese prima, il 4 febbraio, arriverà ‘Time Skiffs‘, il nuovo LP degli Animal Collective. Anche in questo caso si è giunti alla terza anticipazione, un pezzo psichedelico (ma sempre in modo non convenzionale) denominato ‘Strung With Everything‘, che giunge dopo ‘Prester John‘ e ‘Walker‘.



Stesso giorno in calendario per ‘Ants From Up There‘, atteso sophomore dei Black Country New Road che oggi è stato ulteriormente anticipato da un brano intitolato ‘Snow Globes‘, un dilatato chamber-pop che supera i 9 minuti di durata.



‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You‘, il nuovo lavoro a firma Big Thief, è stato ripetutamente anticipato. Le anteprima non sono però terminate, giacché oggi è stata condivisa ‘Simulation Swarm‘, ottavo estratto dal doppio album che uscirà l’11 febbraio. La canzone è utile anche per lanciare la definitiva programmazione delle nuove date del loro tour mondiale, di cui nessuna è, purtroppo, prevista in Italia.