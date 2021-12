Nuova musica: Beach House, Tame Impala, Broken Social Scene, Mitski, Girlpool, Superchunk

È uscita ieri la seconda parte di ‘Once Twice Melody‘, il nuovo album dei Beach House che, in versione completa, verrà pubblicato il 18 febbraio 2022. La scelta di marketing musicale è stata però quella di dividerlo in quattro parti, condividendone una al mese: ieri è stata la volta di ‘Runaway‘, ‘ESP‘, ‘New Romance‘ e ‘Over And Over‘. Le ultime due quaterne verranno rivelate il 18 gennaio e, per l’appunto, il 18 febbraio.









Del nuovo tour mondiale dei Tame Impala, che il 7 settembre 2022 toccherà anche Milano, abbiamo già detto, ma non che Kevin Parker ha contemporaneamente condiviso un inedito, outtake di ‘The Slow Rush‘ che farà parte della sua nuova edizione denominata ‘Deluxe Box Set‘, in uscita il 18 febbraio prossimo. Si tratta di un brano intitolato ‘No Choice‘, che riprende dove l’LP originariamente uscito nel 2020 si era interrotto.

Sarà invece una raccolta di rarità e B-Sides il disco che i Broken Social Scene faranno uscire il 14 gennaio. ‘Old Dead Young: B-Sides & Rarities‘ ripercorre tutta la storia del collettivo canadese; ad esempio il primo estratto, ‘This House Is On Fire‘, è un inedito che proviene dalle sessions che diedero vita a ‘Forgiveness Rock Record‘ del 2009.



‘Laurel Hell‘, sesto LP della carriera di Mitski, arriverà il 4 febbraio via Dead Oceans. Da esso sono già stati estratti due singoli, ‘Working For The Knife‘ e ‘The Only Heartbreaker‘, mentre un terzo è divenuto pubblico l’altro-ieri: si tratta della sinuosa ‘Heat Lightning‘.



Anche i Girlpool sembrerebbero in procinto di giungere al disco nuovo. Quello che potrebbe esserne la prima anteprima è un brano denominato ‘Faultline‘, ballata apparentemente romantica ma che in realtà tratta il delicato tema della prevaricazione psicologica.

Tornano a farsi sentire i ‘mitici’ Superchunk, che il 25 febbraio pubblicheranno per Merge Records ‘Wild Loneliness‘, il loro 12° album di una carriera cominciata nel lontanissimo 1989. Per l’occasione si sono raccolte attorno a loro una moltitudine di star dell’alt-rock anglo-sassone, tra cui Sharon Van Etten, Mike Mills dei REM, Andy Stack dei Wye Oak, Tracyanne Campbell dei Camera Obscura, Owen Pallett, Norman Blake e Raymond McGinley dei Teenage Fanclub. Questi ultimi accompagnano nelle armonie il singolo ‘Endless Summer‘, prima anticipazione del disco nuovo.