Nuova musica: Belle And Sebastian, Orville Peck, Moderat, Soft Kill, Meat Wave

Non avrebbero mai immaginato, i Belle And Sebastian, che una canzone del loro nuovo album sarebbe potuta diventare parte della raccolta fondi per le vittime di una guerra. E’ invece quanto accaduto a ‘If They’re Shooting At You‘, brano incluso in ‘A Bit Of Previous‘, LP in uscita per Matador il 6 maggio. “E’ una canzone sul sentirsi persi, afflitti e sotto minaccia di violenza“, racconta la band scozzese, evidenziando le analogie con l’inaudito conflitto in Ucraina. Stuart Murdoch e soci intendono versare i proventi del loro nuovo singolo alla Croce Rossa inglese, che insieme al governo britannico li utilizzerà per sostenere la popolazione colpita.



E’ disponibile sulle piattaforme streaming la seconda parte di ‘Bronco‘, il nuovo album di Orville Peck che, come ormai accade di sovente, verrà rivelato un po’ per volta (per intero uscirà l’8 aprile). Anche in questo caso sono quattro le canzoni nuove, ma di ‘The Curse Of The Blackened Eye‘ è stato diffuso anche un video.





Dal 13 maggio, invece, sarà udibile ‘More D4ta‘, il nuovo album dei Moderat. Il celebre super-gruppo formato da Gernot Bronsert e Sebastian Szary dei Modeselektor e da Sascha Ring aka Apparat lo ha già anticipato con un brano strumentale, ‘Fast Land‘, e ieri hanno replicato con una canzone vera e propria, sebbene declinata a modo loro, intitolata ‘Easy Prey‘.



In attesa del loro nuovo album che uscirà in autunno, i Soft Kill hanno pubblicato ieri un 7″ di cui il lato A, ‘Press Play‘, è stato prodotto da Rob Schnapf. Il brano non dovrebbe far parte del disco nuovo della band post-punk di Portland, ma esserne un’anticipazione a livello stilistico, tanto che una nota lo definisce “un passaggio in un nuovo territorio, a esplorare la tensione e la violenza sonora per poi giungere a un finale catartico“.



Giovane trio punk-rock di Chicago dalla sfrontatezza sopra la media, i Meat Wave hanno appena firmato un contratto con la Swami Records e giovedì hanno diffuso il primo singolo con la nuova etichetta. Il brano si intitola ‘Honest Living‘, dura poco più di due minuti, che si passano però molto intensamente e con un gran tiro. Potrebbe essere la prima anticipazione del loro album di debutto, sul quale Stereogum sostiene che la band stia lavorando.