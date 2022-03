Nuova musica: Belle And Sebastian, Pixies, Calexico, Rolling Blackouts Coastal Fever, Weather Station

Mancava dal 2015 (‘Girls In Peacetime Want To Dance‘) un vero e proprio album in studio dei Belle And Sebastian. Oltre sette anni dopo, a far terminare l’attesa sarà ‘A Bit Of Previous‘, il nono LP in carriera per il collettivo scozzese, di cui qui sopra si possono vedere le quattro diverse copertine con cui verrà distribuito. Registrato nella loro Glasgow per l’impossibilità di viaggiare (l’intenzione iniziale era di inciderlo a Los Angeles), è stato prodotto dalla band stessa: “L’abbiamo fatto insieme, noi e la città. Questo album è stato il primo interamente registrato a Glasgow dai B&S dai tempi di Fold Your Hands Child ,1999. Ogni mattina suonavamo, scrivevamo, sperimentavamo cose nuove insieme, prendevamo il proverbiale pezzo d’argilla ed ogni giorno lo modellavamo“, spiega il frontman Stuart Murdoch. Ad anticiparlo il frizzante singolo ‘Unnecessary Drama‘.



Oggi è stato anche il giorno in cui i Pixies hanno diffuso una loro nuova canzone: si intitola ‘Human Crime‘ e arriva a circa un anno e mezzo dall’altro singolo ‘Hear Me Out‘ e a due e mezzo dal loro ultimo LP, ‘Beneath The Eyrie‘. Al brano, che dovrebbe rappresentare un’uscita isolata, è associato un video diretto dalla bassista Paz Lenchantin.



I Calexico una raccolta di canzoni ce l’hanno già pronta, si chiama ‘El Mirador‘ e uscirà l’8 aprile. Dal disco è tratto anche il brano condiviso oggi, ‘Harness The Wind‘, che vede la partecipazione del ‘vecchio amico’ Sam Beam aka Iron & Wine. “Quando l’abbiamo registrato è stato come se fossimo stati investiti da un fascio di luce brillante e da tanta positività“, racconta soddisfatto Joey Burns.



Per ‘Endless Rooms‘, il terzo LP dei Rolling Blackouts Coastal Fever, bisognerà aspettare circa un mese in più, ovvero il 6 maggio. La band australiana lo ha già anticipato con una canzone denominata ‘The Way It Shatters‘, e oggi è giunto il secondo estratto, ‘Tidal River‘, “una piccola istantanea del vivere in un luogo e in un momento in cui sembra che non ci sia nessuno al volante“, spiega il cantante e chitarrista Tom Russo.



Tamara Lindeman in arte The Weather Station sarà in Italia a giugno per tre date (7 giugno a Milano, 8 a Firenze e 9 a Padova), ma prima, ovvero dopodomani 4 marzo, farà uscire per Fat Possum il suo nuovo album ‘How Is It That I Should Look At The Stars‘. Nel disco sarà incluso anche ‘To Talk About‘, lentone romantico a cui collabora vocalmente Ryan Driver.