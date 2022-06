Nuova musica: Beths, Jack White, Belle And Sebastian, Soccer Mommy, Metric

Gli ottimi Beths hanno pronto il loro terzo album: si chiamerà ‘Expert In A Dying Field‘ e uscirà per Carpark Records il prossimo 16 settembre. Dodici le canzoni in scaletta, tra cui vi è ‘Silence Is Golden‘, brano sull’intolleranza al rumore come sintomo d’ansia e stress. Così come il resto del lavoro è stato registrato ad Auckland, nello studio del chitarrista Jonathan Pearce, e completato a Los Angeles. Una curiosità: il video del nuovo singolo è stato girato dagli Sports Team.



Dopo la pubblicazione – lo scorso aprile – di ‘Fear Of The Dawn‘, Jack White si appresta a pubblicare il suo secondo LP del 2022, ‘Entering Heaven Alive‘, che arriverà il 22 luglio. La scorsa settimana l’ex White Stripes ne ha condiviso un ulteriore estratto (dopo ‘Love Is Selfish‘, ‘Queen Of The Bees‘ e la versione ‘Gently‘ di ‘Taking Me Back‘), si tratta di ‘If I Die Tomorrow‘, già suonata live in alcune recenti esibizioni.



I Belle And Sebastian, dal canto loro, il nuovo album l’hanno pubblicato più o meno un mese fa. Si chiama ‘A Bit Of Previous‘ così come la canzone diffusa mercoledì scorso, che ne sarebbe stata la title-track se solo fosse stata inclusa nella scaletta del disco. Trattandosi di un buon pezzo, però, la band scozzese lo ha voluto comunque rendere pubblico.



C’è molta attesa per il disco nuovo di Soccer Mommy, ‘Sometimes, Forever‘, che uscirà tra una decina di giorni con la produzione di Oneohtrix Point Never. ‘Shotgun‘, ‘Unholy Affliction‘ e ‘Bones‘ sono i tre singoli sinora resi noti dalla cantautrice americana; un quarto è giunto la scorsa settimana e si intitola ‘Newdemo‘.



Tra meno di un mese (il 7 luglio) arriverà anche ‘Formentera‘, il nuovo album dei Metric, già anticipato con i singoli ‘All Comes Crashing‘ e ‘Doomscroller‘. Ulteriore estratto è ‘What Feels Like Eternity‘, più classicamente indie-rock rispetto ai due precedenti estratti.