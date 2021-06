Nuova musica: Big Red Machine, Parquet Courts, Unknown Mortal Orchestra, Shaun Ryder, Steve Gunn

Tre anni dopo l’album di debutto, e a circa uno dal successo mediatico di ‘No Time For Love Like Now‘ (il brano scritto insieme a Micheal Stipe e interpretato dall’ex REM, che divenne una sorta di colonna sonora del primo lockdown), i Big Red Machine sono pronti a pubblicare il loro secondo LP. Il nuovo lavoro del progetto guidato da Aaron Dessner (National) e Justin Vernon (Bon Iver) si intitolerà ‘How Long Do You Think It’s Gonna Last?‘ e uscirà il 27 agosto per Jagjaguwar/37d03d. Conterrà 15 tracce caratterizzate ancora una volta da un’approccio abbondantemente collettivo, con gli illustri featuring di Taylor Swift, Sharon Van Etten, Robin Pecknold (Fleet Foxes), Ilsey, Naaem, Lisa Hannigan, My Brightest Diamond, La Force, Ben Howard, This Is The Kit e Anaïs Mitchell. Quest’ultima canta nel primo estratto, un brano denominato ‘Latter Days‘.



Anche se non si conoscono ancora molti dettagli, arriverà presto anche un nuovo album dei Parquet Courts. Si intitolerà ‘A Sympathy For Life’ e uscirà il 22 ottobre per Rough Trade, uniche due specifiche sinora note. E’ anticipato da un singolo che uscirà unicamente in formato fisico, ‘Plant Life‘, suonato in una versione di 10 minuti in un programma radio negli USA, ma di cui è stato diffuso ufficialmente soltanto un breve teaser di 30 secondi.



Qualcosa di più lo hanno condiviso gli Unknown Mortal Orchestra: si tratta di un nuovo singolo intitolato ‘Weekend Run‘, primo inedito non strumentale dai tempi del buon ‘Sex & Food‘ (2018). Anche in questo caso sembra essere una pubblicazione propedeutica a un nuovo LP, di cui però al momento non si hanno ulteriori notizie.



Sarà il suo primo album solista in quasi 20 anni: Shaun Ryder, celeberrimo per essere parte di band storiche dell’alt-rock britannico come Happy Mondays e Black Grape, pubblicherà ‘Visits From Future Technology‘ il prossimo 20 agosto. Il primo estratto è un pezzo intitolato ‘Mumbo Jumbo‘, brano che Noel Gallagher ha recentemente definito “esagerato” (in senso buono). Proprio l’ex Oasis è uno degli ospiti del disco, che lo stesso Ryder considera “il mio Sgt. Pepper“.



E’ preceduto da addirittura due estratti il nuovo LP di Steve Gunn, ‘Other You‘, che uscirà il 27 agosto per Matador Records. La title-track ‘Other You‘ e ‘Reflection‘ faranno parte di una scaletta di 11 tracce, nelle quali collaborano a vario titolo Mary Lattimore, Julianna Barwick, Jeff Parker, Bridget St. John, Bill MacKay e Ryan Sawyer, e che sono state prodotte da Rob Schnapf (in passato al lavoro con Beck, Elliott Smith, Cass McCombs e Kurt Vile).