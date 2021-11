Nuova musica: Big Thief, A Place To Bury Strangers, Peach Pit, Modern Studies, Mattiel

Questa volta due album, i Big Thief, li faranno uscire insieme: ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You‘, il loro nuovo doppio LP, arriverà l’11 febbraio 2022 via 4AD. Registrato tra l’Upstate di New York, il Topanga Canyon, le Rocky Mountains e Tucson, conterrà 20 canzoni scremate tra le 45 iniziali, composte in quattro diverse session negli ultimi due anni. Tra di esse vi sono i singoli già condivisi, ovvero ‘Change‘, ‘Certainty‘, ‘Little Things‘ e Sparrow‘, e il nuovo ‘Time Escaping‘.



Una settimana prima, il 4 febbraio 2022, giungerà invece ‘See Through You‘, sesto album in carriera per gli A Place To Bury Strangers. Conterrà (testualmente dalla press-release) “massive walls of chaos and noise“, coerentemente con quanto la band di Oliver Ackermann ci ha abituato in questi anni. Ad anticipare una scaletta composta da 13 canzoni c’è il singolo ‘Let’s See Each Other‘.



Tornano a farsi sentire i Peach Pit, che il 4 marzo prossimo pubblicheranno ‘2 To 3‘, titolo che sottolinea come quello che sta per uscire sarà il loro terzo lavoro in carriera. “È una raccolta di canzoni che sono state scritte a tarda notte, da solo in un piccolo appartamento con una voce sommessa per non svegliare nessuno“, dice del disco il frontman Neil Smith. Ad anticiparlo il singolo ‘Look Out!‘, parte di una tracklist di 11 tracce.



Arriverà il 18 febbraio via Fire Records ‘We Are There‘, quinto album della carriera dei Modern Studies. “Attraverso la foschia di un folk nebbioso, i Modern Studies realizzano ricche colonne sonore, balbettanti schizzi in Super-8 di un mondo sbiadito e malinconico, colorato a mano ma stuzzicante“, lo descrive la press-release. La band chamber-pop anglo-scozzese lo ha anticipato con il raffinato singolo ‘Wild Ocean‘.



Ormai definitivamente un duo, i Mattiel faranno uscire il loro terzo album il 18 marzo 2022. ‘Georgia Gothic‘ è stato registrato in un cottage situato a nord di Atlanta, per l’appunto in Georgia. “Questa è stata la prima volta che siamo stati insieme e lavorare sulle idee nella stessa stanza“, afferma la vocalist Mattiel Brown, che poi ha affidato le registrazioni a John Congleton per il mixing. Primo esempio è il singolo ‘Jeff Goldblum‘, brano (e relativo video) dedicato al celebre attore americano.