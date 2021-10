Nuova musica: Big Thief, Mitski, Cat Power, Deap Vally, Pulled Apart By Horses, Tears For Fears

Nella foto qui sopra, divenuta l’immagine di profilo della loro pagina Facebook, si vedono tutti e quattro i Big Thief nell’immediata prossimità di uno studio di registrazione. Questo perché la band formatasi a Brooklyn ha, negli ultimi tempi, lavorato a ben 50 nuove canzoni, di cui una ventina dovrebbero far parte di un doppio album in programma per il 2022. Lo ha rivelato il gruppo stesso in un’intervista al magazine britannico Mojo, nella quale Adrianne Lenker ha aggiunto che le nuove canzoni sarebbero “più ottimiste e speranzose” delle vecchie. Le registrazioni si sono tenute in quattro diversi studi, con ciascun gruppo di canzoni legato a un diverso aspetto del suono della band. Proprio da queste sessioni dovrebbero provenire gli inediti resi pubblici nel recente passato, ‘Little Things‘, ‘Sparrow‘ e ‘Certainty‘, nonché il nuovissimo ‘Change‘, diffuso ieri.



Potrebbe essere in avvicinamento anche il nuovo album di Mitski, che un paio di giorni fa ha diffuso un nuovo singolo, ‘Working For The Knife‘, brano che ha tutta l’aria di esserne l’anticipazione. Co-prodotto dalla stessa Mitski con il collaboratore di lunga data Patrick Hyland, è accompagnato da un video diretto da Zia Anger. “Parla del passare dall’essere un bambino con un sogno a un adulto con un lavoro, e sentire che da qualche parte lungo la strada sei stato lasciato indietro“, dice della canzone la cantautrice nippo/americana.



Si chiama ‘Covers‘, ed è intuitivamente una raccolta di rifacimenti di brani già edite, il nuovo LP di Cat Power. Conterrà 11 tracce tra cui canzoni originariamente portati alla notorietà da Frank Ocean, Iggy Pop, Nick Cave, Replacements e Billie Holiday. Uscirà il 14 gennaio 2022 per Domino ed è anticipato dalla cover di ‘A Pair of Brown Eyes‘ dei Pogues.

Arriverà il 19 novembre via Cooking Vinyl, invece, il nuovo album (di inediti) delle Deap Vally. Quello che sarà il terzo LP in autonomia del duo californiano si chiamerà ‘Marriage‘, titolo così spiegato da Lindsey Troy e Julie Edwards: “Stare in una band è come essere sposate: a volte è magico, a volte è insopportabilmente impegnativo. Per rinvigorire questo matrimonio, abbiamo fatto un esperimento di versatilità di genere con nuovi collaboratori e una strumentazione che spinge i limiti di ciò che ci aveva definito in passato.” Ad anticipare tutto ciò c’è un singolo denominato ‘Magic Medicine‘.



Novità anche da parte dei Pulled Apart By Horses, che hanno condiviso il singolo ‘First World Problems‘, già confermato essere il primo estratto da quello che sarà il quinto album in carriera per la band di Leeds. “Il nostro gusto cambia ogni mese, per cui non saremo mai quel tipo di band che fa sempre lo stesso disco“, afferma il frontman Tom Hudson. Come certificato dal nuovo brano, nel prossimo LP il riferimento principale sarà “il garage-rock degli anni ’70“.

Saranno passati quasi 18 anni dal loro ultimo LP quando, il 25 febbraio 2022, i Tears For Fears faranno uscire un nuovo album intitolato ‘The Tipping Point‘. “Ci sono voluti anni, ma succede sempre qualcosa quando mettiamo insieme le nostre teste. Abbiamo questo equilibrio un po’ instabile, ma quando funziona, funziona davvero bene“, spiega Roland Orzabal in una nota. Charlton Pettus, Sacha Skarbek e Florian Reutte sono i principali collaboratori del duo, che oggi ha diffuso il primo singolo, la title-track ‘The Tipping Point‘.