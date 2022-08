Nuova musica: Bill Callahan, Iceage, Martha, Carla Dal Forno, Dean Fertita, Skullcrusher

Sempre imprevedibile Bill Callahan, che ha scelto il giorno di ferragosto per annunciare la pubblicazione del suo nuovo album di inediti, ‘Reality‘, che arriverà il 14 ottobre prossimo via Drag City. Avrà in scaletta 12 canzoni che si propongono di “analizzare e riflettere il clima attuale“. In particolare, “mi sembrava necessario ridestare le persone, risvegliare il loro amore, la loro gentilezza, la loro rabbia, risvegliare qualsiasi cosa in loro“, spiega il cantautore americano, che non ha ancora anticipato il suo nuovo lavoro con alcun estratto, se non con un teaser di appena 22 secondi.

Le canzoni degli Iceage che non sono riuscite a essere incluse in uno dei loro ultimi tre LP (‘Plowing Into The Field Of Love‘ del 2014, ‘Beyondless‘ del 2018 e ‘Seek Shelter‘ del 2021), vedranno la luce tramite una raccolta. ‘Shake The Feeling: Outtakes & Rarities 2015-2021‘, quasi interamente inedita. Uscirà per Mexican Summer il prossimo 23 settembre. In scaletta c’è la title-track, diffusa oggi, oltre alla già nota (da qualche settimana) ‘All The Junk On The Outskirts‘, e a una versione acustica di ‘Shelter Song‘ (edita nel disco dello scorso anno).



‘Please Don’t Take Me Back‘, il nuovo singolo dei Martha diffuso qualche settimana fa, altro non era che la title-track del loro nuovo album, che pubblicheranno il 28 ottobre via Dirtnap. Ad anticiparlo ulteriormente un brano denominato ‘Baby, Does Your Heart Sink?‘, che può vantare il featuring di Ross Millard dei Futureheads. “È la classica canzone sulla rottura di una relazione, ma pensata per essere suonata in discoteca durante la fine del mondo“, dice la band inglese del suo nuovo singolo.



Si intitolerà ‘Come Around‘ il nuovo album di Carla Dal Forno. La cantautrice australiana lo pubblicherà il 4 novembre grazie a Kallista Records. Tra le nove tracce della tracklist c’è anche la title-track, che la stessa Carla spiega essere “ispirata a un ragazzo che era in una band con me, di cui ammiravo particolarmente il modo di suonare la chitarra“.



Dopo un’onorata carriera nelle backing band di artisti illustri (Beck, Jack White, Karen O) e che lo ha anche visto membro di gruppi importanti come Queens Of The Stone Age e Dead Weather, Dean Fertita esordirà da solista. ‘Tropical Gothclub‘ uscirà il 4 novembre per la Third Man Records di Jack White e avrà 11 tracce tra cui il singolo ‘Wheels Within Wheels‘. “Nostalgia futuristica, shock sub-culturale e rock vulcanico” sono gli elementi che, secondo lo stesso poli-strumentista americano (ora anche vocalist), hanno plasmato il suo LP.

Decisamente più dolce, a dispetto del suo moniker, è la musica di Skullcrusher, che il 14 ottobre pubblicherà il suo album di debutto ‘Quiet The Room‘. Dopo l’ottima prima anticipazione, ‘Whatever Fits Together‘, oggi è la volta di altri due brani, quasi omonimi: ‘They Quiet The Room‘ e ‘Quiet The Room‘.