Nuova musica: Black Belt Eagle Scout, Gaz Coombes, Weave, Dave Rowntree, Quasi

La notizia è di qualche giorno fa, ma il nuovo album di Black Blet Eagle Scout merita la copertina. Si chiamerà ‘The Land, The Water, The Sky‘ e uscirà il 10 febbraio via Saddle Creek. Della scaletta faranno parte i due singoli già editi, ‘Don’t Give Up‘ e il più recente ‘My Blood Runs Through This Land‘. Sia la denominazione dell’LP che quella del nuovo brano hanno evidente relazione con le origini nativo-americane della cantautrice che all’anagrafe fa Katherine Paul.



‘Turn The Car Around‘, il nuovo album solista di Gaz Coombes dei Supergrass, uscirà il 13 gennaio. Il musicista inglese lo ha già anticipato con ‘Don’t Say It’s Over‘, replicando recentemente con ‘Long Live The Strange‘, brano ispiratogli dall’aver accompagnato la figlia a un concerto di Cavetown che ha finito per apprezzare parecchio.



Bisognerà attendere il 3 febbraio per ascoltare per intero l’omonimo LP d’esordio dei Weave, duo composto dal chitarrista dei Blur Graham Coxon e dall’ex Pipettes Rose Elinor Dougall. Quattro le anticipazioni sinora: ‘Something Pretty‘, ‘Can I Call You‘, ‘Drowning‘ e l’ultima in ordine di tempo che si intitola ‘Kill Me Again‘.



Da un Blur all’altro: il batterista Dave Rowntree pubblicherà ‘Radio Songs‘, il suo primo album solista, il 20 gennaio. Anche in questo caso siamo al quarto estratto, dopo ‘London Bridge‘, ‘Devil’s Island‘ e ‘HK‘ è la volta di ‘Tape Measure‘.



C’è grande attesa per il ritorno su disco dei Quasi, che il 10 febbraio via Sub Pop faranno uscire ‘Breaking The Balls Of History‘. ‘Doomscrollers‘ ne è il secondo singolo estratto, un brano decisamente critico con la contemporaneità. Segue il già noto ‘Queen Of Ears‘.