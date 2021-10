Nuova musica: Black Country New Road, Band Of Horses, Cate Le Bon, Boo Radleys, Michael Kiwanuka, Leithauser & Morby

La creatività dei Black Country, New Road non si è certo esaurita con ‘For The First Time‘, l’album di debutto uscito lo scorso febbraio. A un anno esatto di distanza la band inglese pubblicherà il seguito, ‘Ants From Up There‘, in uscita via Ninja Tune il 4 febbraio 2022. Tra i 10 brani che ne compongono la scaletta vi sarà anche il nuovo singolo ‘Chaos Space Marine’, reso di pubblico dominio oggi, una vera e propria canzone che il frontman Isaac Wood sottolinea essere plasmata su idee provenienti da ciascuno dei sette componenti del gruppo.



Giornata importante, quella di oggi, perché arricchita dall’ufficializzazione di un altro album molto atteso: uscirà il 21 gennaio ‘Things Are Great‘, nuovo LP a firma Band Of Horses, il loro primo in più di 5 anni. Prodotto dal frontman Ben Bridwell insieme, alternativamente, a Dave Fridmann, Jason Lytle, Dave Sardy e Wolfgang ‘Wolfie’ Zimmerman, è composto da 10 tracce tra cui vi è il nuovo singolo ‘Crutch‘, brano che sembra avere le carte in regola per rendere felici i fan storici del gruppo americano.



Disco nuovo anche per Cate Le Bon, che il 4 febbraio via Mexican Summer pubblicherà ‘Pompeii‘, suo sesto LP in carriera. Registrato nel nativo Galles, a Cardiff, è co-prodotto insieme al collaboratore di lunga data Samur Khouja. Nel disco, Cate suona tutti gli strumenti ad eccezione della batteria, per cui è aiutata da Stella Mogazawa delle Warpaint. Prima anticipazione è un brano intitolato ‘Running Away‘.



Risale addirittura a 24 anni or sono l’ultima prova sulla lunga distanza dei Boo Radleys, ‘Kingsize‘. La band brit/psych/dream-pop inglese si però è nel tempo ricostituita ed è pronta a darvi un seguito (sebbene senza il songwriter di allora, il chitarrista Martin Carr): ‘Keep On With Falling‘ uscirà per la propria neonata etichetta, denominata Boostr, il prossimo 11 marzo. Tra le 11 tracce in scaletta figurano il singolo di qualche mese fa, ‘A Full Syringe And Memories Of You‘, e il nuovissimo ‘I’ve Had Enough I’m Out‘, condiviso oggi.



Fa parte delle stesse sessioni di registrazione del suo album omonimo di un paio di anni fa il nuovo inedito di Michael Kiwanuka. ‘Beautiful Life‘ è rimasto sinora nascosto, ma da oggi lo si può udire nella colonna sonora di ‘Convergence: Courage In A Crisis‘, documentario Netflix opera di Orlando Von Einsiedel. “Cercare il bello anche nelle situazioni difficili” è il dichiarato intento del cantautore londinese proclamato in questo pezzo.



Con un inedito duetto Hamilton Leithauser e Kevin Morby hanno lanciato il loro tour autunnale congiunto, purtroppo programmato soltanto in Nord America. ‘Virginia Beach‘, però, la si può ascoltare in tutti i continenti: si tratta di una canzone scritta inizialmente dall’ex Walkmen in autonomia, e in un secondo momento completata da Morby, che per l’occasione si è dichiarato ispirato da “Johnny Cash, Bob Dylan e Barbara Keith“.