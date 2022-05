Nuova musica: Black Midi, Trail Of Dead, Lounge Society, Bdrmm, Smile

Chi è riuscito ad acquistare il biglietto, dopodomani potrà assistere al concerto milanese dei Black Midi. Chi non l’ha fatto non ci potrà essere giacché è sold out, ma sarà comunque libero di gioire del fatto che la band londinese ha annunciato oggi la pubblicazione di un altro LP (il terzo in poco più di tre anni), ‘Hellfire‘, che arriverà piuttosto presto: il 15 luglio prossimo. Conterrà nove nuove tracce prodotte da Marta Salogni, tra cui vi è quella condivisa oggi, denominata ‘Welcome To Hell‘, sperimentale e arzigogolata come d’abitudine. “Se Cavalcade era un film drammatico, ‘Hellfire’ è un epico film d’azione“, afferma eloquentemente il frontman Geordie Greep.



Un bel po’ di chitarre si possono sentire anche nei due nuovi inediti a firma And You Will Know Us By The Trail Of Dead. ‘No Confidence‘ e ‘Salt In Your Eyes‘ faranno parte di ‘XI: Bleed Here Now‘, come si evince dal titolo l’undicesimo LP della band texana. Prodotto di due frontman Conrad Keely e Jason Reece insieme a Charles Godfrey (che aveva lavorato anche al disco precedente), è stato registrato in quadrifonia e può vantare le ospitate di Britt Daniel degli Spoon, dell’ex Dresden Dolls Amanda Palmer e del Tosca String Quartet.





Un po’ perché sarà prodotto dal re mida Dan Carey, un po’ perché i singoli ed EP sinora diffusi si sono rivelati effettivamente ottimi, l’album di debutto dei Lounge Society è uno degli esordi più attesi dell’anno. ‘Tired Of Liberty‘, questo il titolo, da qualche giorno è ufficiale, così come la sua data di pubblicazione, il 26 agosto. Già di pubblico dominio è il primo estratto, ‘Blood Money‘, brano pregno di riff e groove.



Proprio da questa sera possiamo ammirare i Bdrmm in apertura dei concerti italiani dei Mogwai: sicuramente nella loro stringata scaletta troverà spazio anche ‘Three‘, nuovo singolo che ha l’aria di essere un’anticipazione del loro prossimo LP. Si tratta di un brano meno shoegaze rispetto quelli di ‘Bedroom‘, il loro esordio del 2020, ma altrettanto intenso, con una minutaggio importante che supera i sei minuti.



‘A Light For Attracting Attention‘, l’album di debutto degli Smile, lo ascolteremo quasi tutto prima della data di uscita (venerdì prossimo) se Thom Yorke e soci seguiteranno a diffonderne le tracce con questa continuità. L’ultima in ordine di tempo di chiama ‘Thin Thing‘, ne è la sesta anticipazione, ed è un brano al cui magnetismo contribuisce anche uno strano e ipnotico riff di Jonny Greenwood.