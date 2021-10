Nuova musica: Bodega, Parquet Courts, Elbow, Jack White, Daniel Blumberg, Boy Harsher, Tops

L’immagine che vedete qui sopra sarà la copertina di ‘Broken Equipment‘, sophomore degli ottimi Bodega che uscirà l’11 marzo 2022 per What’s Your Rupture. Il successore di ‘Endless Scroll‘ (2018) è stato prodotto dal co-frontman Ben Hozie insieme a Bobby Lewis e mixato da Bryce Goggin (Pavement, Swans). Ad anticiparlo il singolo ‘Doers‘, meno punk e più crossover rispetto a quanto era sull’LP precedente. Farà parte di una scaletta di 12 tracce.

Tra i modelli della band sopracitata ci sono senza dubbio i Parquet Courts, che tra tre giorni pubblicheranno il loro nuovo album, ‘Sympathy For Life‘. Dopo ‘Walking At A Downtown Pace‘ e ‘Black Widow Spider‘, i primi due estratti diffusi nelle scorse settimane, oggi il quartetto newyorkese ha condiviso un altro inedito, ‘Homo Sapien‘, brano ruvidamente garage che entra subito in testa.



Gli Elbow, dal canto loro, hanno reso di pubblico dominio il secondo estratto da ‘Flying Dream 1‘, il loro nuovo LP in uscita il 19 novembre prossimo. ‘Six Words‘ segue ‘The Seldom Seen Kid‘, ed è un’elegante ballata nel classico stile della stimata band di Manchester.

È, almeno per il momento, ‘soltanto’ una delle canzoni della colonna sonora della nuova versione di ‘Call Of Duty‘. ‘Taking Me Back‘ è però anche il primo inedito a esclusiva firma Jack White dal 2018, anno in cui pubblicò il controverso ‘Boarding House Reach‘ (di cui, è bene precisarlo, da queste parti si parlò abbastanza bene). Il brano, molto sferzante ed elettrico, è stato scritto prima che venisse scelto per il videogame, ed è stato presentato anche in una versione country-folk definita “gentle“.





È stata affidata a Daniel Blumberg la colonna sonora di ‘The World To Come‘ (‘Il mondo che verrà‘ nella versione italiana), film diretto da Mona Fastvold con protagonisti Vanessa Kirby e Katherine Waterston. Co-prodotta da Peter Walsh, ha visto il musicista inglese collaborare con una vera e propria mini-orchestra avant-garde tra cui spicca la voce di Josephine Foster, che canta la title-track, prima anticipazione dell’opera che uscirà su disco il 14 gennaio 2022.



È una sorta di colonna sonora anche ‘The Runner (Original Soundtrack)‘, il nuovo album dei Boy Harsher che si propone di musicare un breve film horror ideato e girato da Jae Matthews e Augustus Muller. Uscirà il 21 gennaio 2022 per City Slang, con una scaletta di 8 tracce, tra cui vi è il primo estratto, un brano certamente evocativo del grande schermo e chiamato ‘Tower‘.

Non è ancora chiaro se i Tops siano in procinto di pubblicare un disco nuovo, ma negli ultimi tempi la band indie-pop canadese ha condiviso un paio di canzoni inedite: qualche settimana fa ‘Party Again‘ e oggi ‘Waiting‘, brano orecchiabile e raffinato come è nelle loro corde.