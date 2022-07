Nuova musica: Brian Eno, Plains, U.S. Girls, Bush, Whitney

Un nuovo LP di Brian Eno è sempre una notizia, ma lo è ancor di più se, per la prima volta dal 2005, il seminale musicista inglese canta in diversi dei brani in scaletta. ‘Foreverandevernomore‘, questo il titolo, uscirà il 14 ottobre per Universal. ‘There Were Bells‘, il primo singolo, è descritto da una nota dell’etichetta come “uno struggente richiamo sull’attuale emergenza climatica, un tema che viene esplorato in tutto l’album“. È lo stesso Eno a spiegare che “quelli di noi che condividono questi sentimenti sono consapevoli che il mondo sta cambiando a una velocità rapidissima e che ampie parti di esso stanno scomparendo per sempre… da qui il titolo“.



C’è una nuova band in città: Katie Crutchfield aka Waxahatchee, insieme a Jess Williamson, ha formato le Plains, duo che esordirà il prossimo 14 ottobre pubblicando per Anti- un album intitolato ‘I Walked With You A Ways‘. Il progetto, che intende essere un “one-time-only affair“, ha coinvolto (in qualità di backing band) anche il batterista Spencer Tweedy e il chitarrista Phil Cook e, nelle parole della Williamson, prende ispirazione dalle Dixie Chicks e da Dolly Parton. Prima anticipazione è una canzone denominata ‘Problem With It‘, effettivamente su quelle tonalità.



Un disco nuovo potrebbe arrivare presto anche da parte degli U.S. Girls: il collettivo capitanato da Meg Remy ha diffuso oggi un nuovo singolo molto funky, ‘So Typically Now‘, che pare proprio essere la prima di una serie di nuove composizioni. Anche alla luce del video, piuttosto patinato, che la accompagna.



Tornano con un nuovo album, il nono in carriera, i Bush: la rockband inglese pubblicherà ‘The Art Of Survival‘ il 7 ottobre via BMG. Dodici i brani in scaletta, tra cui vi è il primo singolo ‘More Than Machines‘, prodotta (come il resto del disco) da Erik Ron.



I Whitney il loro nuovo LP, ‘Spark‘, l’hanno annunciato da qualche tempo, anticipandolo anche con un brano chiamato ‘Real Love‘. Altri due estratti seguono oggi, ‘Twirl‘ e ‘Blue‘. Mentre il primo si dirige nel nuovo percorso intrapreso dal duo, il secondo torna a sonorità più consuete per la band di Chicago.