Nuova musica: Broken Bells, Yeah Yeah Yeahs, No Age, Alvvays, Disq, Editors

Aumentano i dettagli di ‘Into The Blue‘, il nuovo album dei Broken Bells, il terzo partorito dall’unione creativa di James Mercer degli Shins e Danger Mouse, il loro primo degli ultimi 8 anni e mezzo. Avrà la copertina che vedete qui sopra e 9 brani in scaletta, tra cui il già noto ‘We’re Not In Orbit Yet…‘ e il nuovissimo ‘Saturdays‘, diffuso oggi. Uscirà per AWAL il prossimo 7 ottobre.



Altro disco atteso da molto tempo è senza dubbio ‘Cool It Down‘, quinto della storia degli Yeah Yeah Yeahs e primo in quasi 10 anni. Arriverà via Secretly Canadian il 30 settembre, e oltre a ‘Spitting Off The Edge Of The World‘ conterrà anche ‘Burning‘, pezzo prodotto da Andrew Wyatt dei Miike Snow. Una nota della band sostiene essere ispirato da ‘Beggin’‘, celeberrimo brano dei Four Seasons il cui successo è stato recentemente rinvigorito dalla versione dei Maneskin.

‘People Helping People‘ è il titolo del nuovo album dei No Age che uscirà il 16 settembre per Drag City. Lo scorso mese lo aveva anticipato con la traccia strumentale che lo chiude, ‘Andy Helping Andy‘; oggi è la volta di una canzone vera e propria, ‘Tripped Out Before Scott‘.



Nuovo LP in programma anche per gli Alvvays: ‘Blue Rev‘ arriverà il 7 ottobre via Polyvinyl, cinque anni dopo ‘Antisocialites‘. ‘Easy On Your Own?‘ ne è il secondo estratto dopo ‘Pharmacist‘ di qualche settimana fa.



Stessa data, il 7 ottobre, per il sophomore dei Disq, ‘Desperately Imagining Someplace Quiet‘. Sembra (come giustamente sottolinea Stereogum) una canzone dei Lemonheads il nuovo singolo, ‘If Only‘, anche per il timbro vocale di Isaac deBroux-Slone, molto simile a quello di Evan Dando. Si tratta della seconda anticipazione del disco dopo ‘Cujo Kiddies‘.



Un po’ prima, il 23 settembre, gli Editors pubblicheranno il loro nuovo LP, ‘EBM‘. Già introdotto da ‘Heart Attack‘ e ‘Karma Climb‘, viene ulteriormente svelato con ‘Kiss‘, il cui video è stato ideato e diretto dal chitarrista Justin Lockey.