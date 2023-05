Nuova musica: Buck Meek, Angelo De Augustine, Voidz, Squid, Foo Fighters

Nei Big Thief, Buck Meek lascia il centro del palcoscenico, oltre che la stragrande maggioranza della fase compositiva, ad Adrienne Lenker. Le canzoni, però, le sa scrivere anche lui: lo aveva già dimostrato con l’omonimo esordio solista del 2018, con il sophomore ‘Two Saviors‘ (2021), e lo farà il 25 agosto via 4AD con il suo terzo LP in carriera, ‘Haunted Mountain‘. Registrato al Sonic Ranch di Tornillo (Texas), il disco è stato scritto, oltre che nella sua Santa Monica, in diversi ambientazioni montane (da qui il titolo): la Serra da Estrela in Portogallo, il vulcano Milos in Grecia, e nella Valle Onsernone, tra il Canton Ticino e il Piemonte, dove tra l’altro è stata ritratta la foto di copertina. Mat Davidson, che fa parte della sua backing-band, è anche il produttore dell’album, di cui quatto brani (su undici) sono stati scritti insieme a Jolie Holland. Primo estratto è un brano denominato, guarda caso, ‘Haunted Mountain‘.



Dopo l’album in comune con Sufjan Stevens (‘A Beginner’s Mind‘, 2021), è evidente come i riflettori su Angelo De Augustine abbiano intensificato il bagliore. E dunque non passerà inosservato ‘Toil And Trouble‘, il suo quarto LP in autonomia. Autonomia assoluta, giacché il musicista californiano ha scritto, prodotto e suonato (ben 27 strumenti!) tutto quanto si sente nel disco. Ad anticiparlo sono già stati diffusi due singoli: ‘Another Universe‘ e ‘Betty Dreams Of Green Men‘.





Vicini a un nuovo album ci sono anche The Voidz: la seconda band di Julian Casablancas ha già annunciato di aver pronti “musica e tour” dopo aver condiviso il proprio primo inedito degli ultimi tre anni. ‘Prophecy Of The Dragon‘, un brano che si propone di rispondere alle domande: “Che cosa proveresti se Dio ti sussurrasse all’orecchio: ‘Sei la mia creatura più magnifica’? Come sarebbe questa sensazione?”



Il 9 giugno uscirà ‘O Monolith‘, il sophomore degli Squid, che lo hanno già introdotto con i singoli ‘Swing (In A Dream)‘ e ‘Undergrowth‘. Questa settimana hanno invece diffuso ‘The Blades‘, un brano che il frontman e batterista Ollie Judge descrive come “molto più delicato rispetto alle cose che abbiamo fatto in precedenza.”



I Foo Fighters settimana prossima (2 giugno) pubblicheranno il loro atteso nuovo album, ‘But Here We Are‘. ‘Rescued‘ e ‘Under You‘ sono i primi due brani condivisi, a cui giovedì se ne è aggiunto un terzo, ‘Show Me How‘, in cui Dave Grohl divide il microfono con la figlia Violet.