Nuova musica: Built To Spill, Interpol, Brian Jonestown Massacre, 3rd Secret, Tallies

Sono passati quasi 7 anni dall’ultimo album di inediti dei Built To Spill. È dunque senza dubbio la notizia del giorno l’annuncio del nuovo album del seminale progetto guidato da Doug Martsch, che si intitola ‘When The Wind Forgets Your Name‘ e che uscirà il 9 settembre per Sub Pop. Nel disco, insieme al frontman suonano Le Almeida e João Cases, membri di una band jazz/psych-rock brasiliana chiamata Oruã. Insieme hanno registrato 9 tracce, tra cui vi è il primo singolo ‘Gonna Lose‘, che piacerà sicuramente parecchio ai fan di lunga data della band.



È decisamente altra cosa rispetto al primo estratto ‘Toni‘ il nuovo singolo degli Interpol, ‘Something Changed‘, condiviso a pochissimi giorni di distanza. Molto più riflessivo e scarno, oltre che piuttosto distante dal loro stereotipo. È accompagnato ancora una volta da un video diretto da Van Alpert, che conclude la narrazione cominciata con la clip di ‘Toni‘.



Sarà l’LP numero 19 dell’epopea dei Brian Jonestown Massacre: si intitolerà ‘Fire Doesn’t Grow On Trees‘ e uscirà il 24 giugno per l’etichetta di proprietà dello stesso Anton Newcombe, la A Recordings. Dieci i brani in tracklist, di cui l’opener e primo estratto si intitola ‘The Real‘.



È composto da buona parte della vecchia guardia del grunge il nuovo supergruppo denominato 3rd Secret: il bassista dei Nirvana Krist Novoselic, il chitarrista dei Soundgarden Kim Thayil, e il batterista sia dei Pearl Jam che degli stessi Soundgarden Matt Cameron. Con loro, l’ex chitarrista dei Void Bubba Dupree e le vocalist Jennifer Johnson e Jillian Raye, già con Novoselic nei Giants In The Trees. Tutti insieme, hanno inciso un album che è già fuori e che si intitola semplicemente ‘3rd Secret‘. È prodotto da quel Jack Endino che aveva lavorato, tra gli altri, a ‘Bleach‘ dei Nirvana e a ‘Screaming Life‘ dei Soundgarden. Insomma, non ci si muove da Seattle.

Arriverà invece il 29 luglio ‘Patina‘, il nuovo LP dei jangle/dream-popper canadesi Tallies. Registrato insieme a Graham Walsh (già con i connazionali Metz e Alvvays), conterrà nove canzoni, di cui quattro sono già note: ‘No Dreams Of Fayres‘, ‘Wound Up Tight‘, ‘Heavens Touch‘ e la nuovissima (e carinissima) ‘Hearts Underground‘.