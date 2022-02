Nuova musica: Calexico, Bright Eyes, Arlo Parks, Lucy Dacus, Royksopp, Linda Lindas

Nel 2022 uscirà anche il nuovo album dei Calexico. ‘El Mirador‘, questo il titolo, verrà pubblicato da Matador il prossimo 8 aprile. Si tratta del 10° LP in carriera del duo di Tucson (Arizona), che lo ha scritto e registrato insieme al concittadino Sergio Mendoza. “‘El Mirador’ è dedicato alla famiglia, agli amici e alla nostra comunità. La pandemia ha evidenziato diverse ragioni per cui abbiamo bisogno gli uni degli altri, e la musica è il mio modo di costruire ponti e incoraggiare l’inclusione e la positività“, spiega Joey Burns. Primo estratto è la title-track bilingue ‘El Mirador‘, cantata in parte in inglese e in parte in spagnolo.

Tempo di reissue per i Bright Eyes, che hanno intenzione di ripubblicare tutti e nove gli album della propria discografia. Ciascuno arriverà un “Companion EP” in aggiunta, composto da rivisitazioni dei loro pezzi originali e da una cover di un artista che all’epoca aveva influenzato il loro lavoro. I primi tre verrano fatti uscire il 27 maggio, si tratta di ‘A Collection of Songs Written and Recorded 1995–1997‘ (1998), ‘Letting Off the Happiness‘ (1998) e ‘Fevers And Mirrors‘ (2000). Da ognuno è stato condiviso un primo estratto; da segnalare il duetto con Waxahatchee per ‘Contrast And Compare‘ e quello con Phoebe Bridgers per ‘Haligh, Haligh, A Lie, Haligh‘.





Il successo di ‘Collapsed In Sunbeams‘ è stato davvero enorme per Arlo Parks, tanto da vincere il Mercury Prize. Il suo album di debutto sembra però ormai acqua passata, giacché oggi la cantautrice londinese ha condiviso il suo primo inedito dai tempi di quella pubblicazione. ‘Softly‘ è un brano al solito molto aggraziato, che la stessa Arlo così descrive: “È una canzone su come ci si sente nel prepararsi prima della botta che si prende dalla rottura di una relazione, e sul ricordare quei giorni in cui tutto sembrava favoloso.”



Anche Lucy Dacus il suo disco, ‘Home Video‘, lo ha pubblicato lo scorso anno, e oggi lo ha fatto seguire da un singolo non presente in quella scaletta, ma registrato durante le stesse sessioni. Si tratta di ‘Kissing Lessons‘, un rock elettrico che racconta uno dei suoi primi amori adolescenziali.



Può vantare il featuring di Goldfrapp ‘Impossible‘, il nuovo singolo dei Royksopp, il terzo di una serie cominciata il primo dell’anno con ‘(Nothing But) Ashes…‘ e continuata pochi giorni fa con ‘The Ladder‘. Ai tempi del loro più recente LP, ‘The Inevitable End‘ del 2014, il duo norvegese aveva affermato che non ci sarebbe più stato un loro album come comunemente inteso, ma evidentemente hanno fatto un eccezione, giacché il 29 aprile pubblicheranno ‘Profound Mysteries‘, nella cui scaletta figurano tutti e tre le tracce sinora anticipate.



Non poteva che chiamarsi ‘Growing Up‘ l’LP di debutto delle giovanissime Linda Lindas. Uscirà per Epitaph l’8 aprile prossimo, e conterrà anche la title-track diffusa oggi. È stato registrato a Los Angeles sotto la supervisione del produttore Carlos De La Garza, in passato al lavoro con Paramore, Bad Religion, Best Coast e Bleached, nomi che danno un’idea precisa di cosa vi sarà contenuto.