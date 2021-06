Nuova musica: Clairo, Lorde, Zuzu, Illuminati Hotties, Amusement Parks On Fire, Is Tropical

Quella che vedete qui sopra dovrebbe essere con tutta probabilità la copertina del secondo album di Claire Elizabeth Cottrill in arte Clairo. Si chiamerà ‘Sling‘ e, come dice la stessa giovane musicista americana in un post sui suoi social, è stato ispirato dal rapporto con la sua cagnolina Joanie, che le ha fatto capire “cosa possa significare la maternità“. Uscirà il 16 luglio per Fader/Polydor/Republic (Universal) ed è anticipato dal singolo ‘Blouse‘, in cui canta anche l’amica e collega Lorde.



E proprio per ‘Solar Power‘, primo inedito di Lorde degli ultimi 4 anni, la stessa Clairo rende il favore, cantando i cori insieme a Phoebe Bridgers. Il nuovo brano parte del suo terzo LP intitolato allo stesso modo, che uscirà quest’anno (anche se non si ancora quando) e sarà co-prodotto dall’immancabile Jack Antonoff.



Chi meriterebbe analoga fama è Marcy Donelson in arte Zuzu, cantautrice di Liverpool molto abile nella realizzazione di ritornelli orecchiabili. Autrice sinora di molti singoli ed EP, non è ancora giunta all’album d’esordio, di cui però il suo nuovo inedito, ‘Timing‘, potrebbe essere un’anticipazione.



Decisamente più ruvido è l’indie-rock di Illuminati Hotties, che ha pronto un nuovo album, ‘Let Me Do One More‘, che uscirà il 1° ottobre. Dal disco ha già diffuso un estratto denominato ‘MMMOOOAAAAAYAYA‘ lo scorso aprile, e da un paio di giorni ha reso noto anche ‘Pool Hopping‘, brano divertente quanto il video diretto da Katie Neuhof.



Del nuovo lavoro degli Amusement Parks On Fire, ‘An Archaea‘, si era già parlato. Uscirà il 25 giugno e conterrà anche il rumorosissimo singolo ‘Boom Vang‘, finalmente reso di pubblico dominio sulle piattaforme streaming.



Gli Is Tropical, da parte loro, non hanno ancora definito quando si potrà ascoltare ‘Cola Spirit‘, il loro nuovo album. Giovedì scorso, però, ne hanno diffuso il terzo estratto, che arriva dopo ‘Calling Out‘ e ‘Hummingbird‘. Anch’esso prodotto con JP Sancho, si intitola ‘Spiritual Head‘.