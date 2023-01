Nuova musica: Country Westerns, Yo La Tengo, Shame, Neutral Milk Hotel, Viagra Boys

Nonostante la copertina spaziale, nel loro nuovo album i Country Westerns seguiteranno a riproporre il loro folk-rock sghembo e sporco. Almeno a giudicare dal singolo ‘It’s a Livin’‘, anticipazione tratta da ‘Forgive The City‘, sophomore che verrà pubblicato da Fat Possum il prossimo 28 aprile. Prodotto da Matt Sweeney, avrà dodici canzoni in scaletta tra cui c’è anche ‘Money On The Table‘, primo estratto uscito lo scorso novembre.





Si sa ormai da qualche settimana che il 10 febbraio Matador Records pubblicherò ‘This Stupid World‘, il nuovo LP degli Yo La Tengo. Dopo l’elettrica ‘Fallout‘, questa settimana la band americana ha diffuso un secondo estratto, una ballata cantata da Georgia Hubley e intitolata ‘Aselestine‘.



È la sincopata ‘Six-Pack‘ la seconda anticipazione del nuovo album degli Shame, ‘Food For Worms‘, che arriverà via Dead Oceans il 24 febbraio. Segue di qualche settimana ‘Fingers Of Steel‘, ed ospita allo stesso modo una forte critica a una società contemporanea basata unicamente su consumismo ed esteriorità.



Sebbene abbiano pubblicato soltanto due LP, i Neutral Milk Hotel sono rimasti una band simbolo dell’alternative-rock degli anni ’90. La loro carriera verrà presto rivisitata attraverso un box set denominato ‘The Collected Works of Neutral Milk Hotel‘, che uscirà il 24 febbraio per Merge Records e conterrà – per l’appunto – i succitati due dischi oltre che rarità, registrazioni live e B-sides. Al suo interno, anche un inedito, ‘Little Birds‘, canzone scritta nel 1998 e incisa soltanto su demo.



‘Cave World‘, l’album dei Viagra Boys pubblicato lo scorso anno, ha visto ieri uscire la sua edizione deluxe. In scaletta ci sono quattro brani in più, tutti inediti: ‘It Ain’t Enough‘, ‘Stretch My Arms‘, ‘Milk Farm‘ e ‘Only Friend‘ si possono già ascoltare sulle piattaforme streaming.