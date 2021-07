Nuova musica: Courtney Barnett, Amyl And The Sniffers, Sufjan Stevens, Ducks Ltd, Parrots

Giornata molto positiva, quella di oggi, per chi anela ad ascoltare dei bei dischi nei prossimi mesi. Courtney Barnett, per esempio, ha annunciato il suo atteso nuovo album, che si intitolerà ‘Things Take Time, Take Time‘ e uscirà il 12 novembre per Mom+Pop Music/Marathon Artists. Dieci i brani in scaletta, che secondo la press-release avranno a che fare “con l’amore, il rinnovamento, la guarigione e la scoperta di se stessi“. Tra di essi vi è ‘Rae Street‘, primo singolo reso di pubblico dominio proprio oggi.



Altrettanto agognato può essere considerato il sophomore di altri australiani, ovvero Amyl And The Sniffers. ‘Comfort To Me‘ giungerà nei negozi e sulle piattaforme streaming il 10 settembre via ATO. Scritto durante il duro lockdown di Melbourne e registrato insieme il produttore Dan Luscombe, trae ispirazione “dalla vecchia scuola del rock’n’roll (AC/DC, Rose Tattoo, Motörhead e Wendy O Williams), dall’hardcore contemporaneo (Warthog e Power Trip) e dagli imperituri eroi nazionali (Coloured Balls e Cosmic Psychos)“. Primo estratto è un ruvido brano intitolato ‘Guided By Angels‘, parte di una scaletta di 13 tracce.



All’interminabile discografia di Sufjan Stevens si aggiunge un altro capitolo: ‘A Beginner’s Mind‘ è un LP collaborativo con Angelo De Augustine, composto di vere e proprie canzoni, che uscirà per la sua Ashtmatic Kitty il prossimo 24 settembre. Due le anticipazioni, molto promettenti, condivise oggi: la dolcissima ‘Olympus‘ (con tanto di video con protagonista un cagnolino) e la sognante ‘Reach Out‘.





Dei Ducks Ltd vi abbiamo parlato non molto tempo fa, in occasione della pubblicazione della versione estesa del loro EP di debutto, ‘Get Bleak‘. Il 1° ottobre, però, per via Royal Mountain/Carpark Records arriverà il loro album di debutto, che si chiamerà ‘Modern Fiction‘ e conterrà 10 nuove canzoni. Tra di esse vi è il singolo ‘18 Cigarettes‘, brano al solito molto jangle ed enormemente orecchiabile, che a detta del duo canadese è stato ispirato da ‘Don’t Go Away‘ degli Oasis.



A chi piace l’indie-rock (anche) in spagnolo, di certo non saranno sfuggiti i Parrots. Il duo madrileno pubblicherà il proprio secondo LP, intitolato didascalicamente ‘Dos‘, il 29 ottobre su Heavenly Records. ‘You Work All Day And Then You Die‘ è il primo singolo, in inglese, di una scaletta di 11 tracce di cui almeno 5 dovrebbero essere cantate in castigliano. Inciso in parte nel quartiere londinese di Hackney prima della pandemia, a causa delle restrizioni è stato terminato nella loro città natale insieme a Harto Rodriguez.