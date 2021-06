Nuova musica: Damon Albarn, Damon & Naomi, Helado Negro, Ada Lea, Hater, Geese

Si intitola ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows‘ il nuovo album solista di Damon Albarn. Come anticipato qualche giorno fa, uscirà per Transgressive Records il 12 novembre prossimo. Si tratta del secondo LP con le proprie generalità per il frontman dei Blur, dopo ‘Everyday Robots‘ del 2014. Spiega sui propri profili social lo stesso Albarn: “Originariamente era inteso come un pezzo orchestrale ispirato dai paesaggi dell’Islanda. Quest’ultimo anno, che ha visto un ritorno alla musica in lockdown, ha permesso di sviluppare un lavoro di 11 tracce, esplorando ulteriormente i temi della fragilità, della perdita, dell’emergenza e della rinascita“. Tra le nuove canzoni, vi è anche la title-track, nonché opener, nonché primo singolo estratto.



Da Damon Albarn a Damon Krukowski, che con Naomi Yang aveva dato vita ai ‘mitici’ Galaxie 500, quindi ai Damon & Naomi e infine a una famiglia, dal momento che i due sono da tempo sposati. Proprio come Damon & Naomi sono in procinto di realizzare un nuovo album, che dovrebbe essere più o meno il loro decimo con tale denominazione. ‘A Sky Record‘ uscirà il 6 agosto ed è preceduto dall’onirico singolo ‘Sailing By‘, ispirato da un programma TV della BBC sulla vela.



Ha fatto quella che si dice “la gavetta” Helado Negro, ma grazie al suo più recente LP, ‘This Is How You Smile‘ (2019), è riuscito finalmente a giungere a un’etichetta importante come la 4AD. Proprio per la label londinese il 22 ottobre uscirà ‘Far In‘, nuovo album scritto quasi interamente nell’isolata Marfa (che si trova nel deserto del Trans-Pecos, in Texas). 15 le tracce della scaletta, tra cui c’è il singolo ‘Gemini And Leo‘.



Anche per Ada Lea l’ultimo LP, ‘What We say In Private‘, è piuttosto recente, di un paio di anni fa. Il suo nuovo singolo, ‘Hurt‘, al momento non ha nessun legame ufficiale con alcun nuovo lavoro sulla lunga distanza, ma potrebbe esserne un’anticipazione, anche alla luce della collaborazione alla composizione di Marshall Vore e Harrison Whitford, già nel team creativo di Phoebe Bridgers.

Dopo ‘Siesta‘ del 2018, per gli Hater ci sono stati solo singoli. La band svedese ne ha diffuso un altro ieri, che si intitola ‘Bad Luck‘. In questo caso c’è però la conferma da parte dell’etichetta, la Fire Records, che il quartetto di Malmo sta lavorando a un nuovo LP che dovrebbe uscire nel 2022.



E’ invece un esordio assoluto quello dei Geese, giovanissimo quintetto di Brooklyn e forte di un deal con la Partisan Records che li porterà a debuttare su album nel corso dell’anno. Prima testimonianza da parte loro è il singolo ‘Dance‘, un brano che “fonde tutta l’ansia inquieta e la frustrazione repressa del cercare di capire la vita a 18 anni“.