Nuova musica: Decisive Pink, Water From Your Eyes, Feeble Little Horse, Lanterns On The Lake, Bonny Doon

‘Haffmilch Holiday‘, il singolo uscito qualche tempo fa, altro non era che la prima anticipazione dell’LP di debutto delle Decisive Pink, duo formato dalla producer di origine russa Kate NV insieme all’ex voce dei Dirty Projectors Angel Deradoorian. ‘Ticket To Fame‘ arriverà il 9 giugno via Fire Records, con 11 brani in scaletta tra cui c’è anche la nuova anticipazione, un electro-pop da rendere orgogliosi gli Stereolab intitolato ‘Destiny‘.



Non meno weird è il sound dei Water From Your Eyes, dichiaratamente ispirato “al compositore giapponese Haruomi Hosono e all’avanguardista americano Glenn Branca“. Il duo di Brooklyn il 26 maggio esordirà su Matador Records con ‘Everyone’s Crushed‘, ovvero quello che dovrebbe essere il proprio settimo LP in carriera. Ad anticiparlo c’è il pop sperimentale di ‘Barley‘.



È ‘Girl With Fish‘ il titolo del nuovo album dei Feeble Little Horse, che uscirà il 9 giugno per Saddle Creek. Per il quartetto di Pittsburgh è il secondo LP in carriera, a due anni di distanza dall’esordio ‘Hayday‘: “Penso che abbiamo sentito più fiducia in noi stessi nel lavorare a questo album“, afferma la frontwoman Lydia Slocum. “Ogni traccia ha avuto un processo di scrittura davvero unico. Non ci sono due canzoni scritte allo stesso modo dall’inizio alla fine“, aggiunge il chitarrista Sebastian Kinsler. Primo singolo è un brano assai rumoroso intitolato ‘Tin Man‘.



Decisamente più soffici le atmosfere create dai Lanterns On The Lake, che il 2 giugno via PIAS pubblicheranno ‘Versions Of Us‘, loro quinto lavoro sulla lunga distanza in carriera, comunque definito dalla nota stampa “il loro album più potente“. Auto-prodotto dallo stesso gruppo di Newcastle, vede l’illustre collaborazione di Philip Selway dei Radiohead, che suona batteria e percussioni in tutte e nove le tracce. Tra di esse vi è il singolo ‘The Likes Of Us‘.



Si chiamerà ‘Let There Be Music‘ il nuovo LP dei Bonny Doon, terzo della loro storia come band. Il trio folk-rock di Detroit lo pubblicherà il 16 giugno per Anti-. Il disco è stato ispirato dalla collaborazione come backing band per le registrazioni e il tour dell’ultimo album di Waxahatchee, ‘Saint Cloud‘: “Un’esperienza che ha innalzato il limite della nostra immaginazione“, spiega il co-frontman Bobby Colombo. Un primo esempio è il gradevolissimo singolo ‘Naturally‘.