Nuova musica: Fontaines D.C., Destroyer, Andy Bell, Apollo Ghosts, Kevin Devine, Placebo, Johnny Marr, Spoon

Era nell’aria il terzo album dei Fontaines DC. La copertina qui sopra conferma che giungerà relativamente presto: ‘Skinty Fia‘ (un’espressione irlandese che può essere tradotta come “la dannazione del cervo”) uscirà per Partisan Records tra poco più di tre mesi, il 22 aprile. Prodotto da Dan Carey, conterrà 10 nuove canzoni tra cui il nuovissimo singolo ‘Jackie Down The Line‘. Così lo descrive la nota stampa: “Ci sono echi del rock ‘n’ roll di ‘Dogrel’ e le atmosfere più cupe di ‘A Hero’s Death’, ma ‘Skinty Fia’ è molto più ampio e cinematografico (…) Li vede cercare di risolvere il bisogno di ampliare i propri orizzonti con l’affetto che ancora provano per la terra e le persone che si sono lasciati alle spalle“.



Il dipinto qui a fianco è la copertina del nuovo album di Destroyer, che si chiamerà ‘Labyrinthitis‘ e uscirà il prossimo 25 marzo per Merge Records. Composto lungo tutto il 2020 e registrato nella primavera 2021, è definito da una nota dell’etichetta “un territorio sconosciuto anche per lo stesso Bejar” oltre che “alla ricerca di artefatti mitologici sepolti da qualche parte sotto la pista da ballo“. Cosa può significare tutto ciò è più comprensibile con l’ascolto del primo singolo, ‘Tintoretto, It’s for You‘, uno spoken word sotteso da synth quasi electroclash assolutamente inedito nella discografia del musicista canadese.



Nuovo LP anche per Andy Bell: il chitarrista dei Ride ed ex bassista degli Oasis pubblicherà ‘Flicker‘ l’11 febbraio via Sonic Cathedral. Si tratta dal suo sophomore solista dopo ‘The View From Halfway Down‘ del 2020. Il musicista inglese spiega di aver ripreso delle bozze di canzoni risalenti a 20 anni or sono, e dunque aver sostanzialmente instaurato uno scambio di idee “con il me più giovane“. Un esempio è il bel primo singolo ‘Something Like Love‘, che sarà parte di una scaletta di ben 18 tracce.



Sarà il loro primo album in quasi 10 anni, ‘Pink Tiger‘, il nuovo degli Apollo Ghosts. La band di Vancouver, scioltasi nel 2013 ma ricostituitasi nel 2019, ha registrato ben 22 canzoni che sono divise equamente nelle due parti del disco, in uscita l’11 marzo per You’ve Changed Records. La prima, ‘Pink‘, è “un intimo ciclo acustico registrato in casa che affronta la perdita, la malattia, la morte e la memoria“, mentre la seconda, ‘Tiger‘, “un’esuberante celebrazione indie-garage della persistenza dell’amicizia, della musica e della speranza“. ‘Spilling Yr Guts‘, prima anticipazione, fa parte di quest’ultima decina abbondante di composizioni.



Mancava da un po’ anche un LP di Kevin Devine, il cui ultimo lavoro sulla lunga distanza era stato ‘Instigator‘ del 2016. L’attesa terminerà il 25 marzo, quando Triple Crown Records pubblicherà ‘Nothing’s Real, So Nothing’s Wrong‘, come si deduce dal titolo incentrato tematicamente sulle ‘realtà alternative’ che si producono nella società contemporanea. 11 le canzoni in scaletta, tra cui c’è il primo estratto diffuso oggi, un art-pop sapientemente destrutturato che si chiama ‘Albatross‘.



Sempre il 25 marzo uscirà anche il nuovo album dei Placebo, ‘Never Let Me Go‘, di cui oggi è stato diffuso il terzo estratto. ‘Try Better Next Time‘ segue ‘Beautiful James‘ e ‘Surrounded By Spies‘, ed è così spiegato da Brian Molko: “Non è la fine del mondo, solo la fine dell’umanità, una distinzione che nella nostra smisurata arroganza non siamo in grado di rilevare. Madre Natura si è decisamente stancata di noi. Proviamo meglio la prossima volta.”

Johnny Marr continua a diffondere canzoni dal suo nuovo album, ‘Fever Dream Pts 1-4‘, opera intenzionalmente divisa in quattro EP di quattro canzoni ciascuno. Già resi pubblici i primi due, a breve sarà la volta del terzo, e il 25 febbraio di ciò che nel complesso consisterà in un doppio LP. Ieri, intanto, è stata diffusa la prima anticipazione del nuovo lotto, un brano intitolato ‘Night And Day‘. Spiega a proposito l’ex Smiths: “Sto cercando di essere positivo, per me e per il mio pubblico, davvero. Fa parte del mio carattere, non sto scrivendo con ottimismo solo per il gusto di farlo, è reale, e in questo momento è anche molto necessario.”



Altro disco per cui c’è una discreta attesa è ‘Lucifer On The Sofa‘, nuovo lavoro degli Spoon che sarà tra noi grazie a Matador l’11 febbraio. Il disco sembrerebbe avere un’approccio più rock rispetto ai più recenti LP della band texana, e ulteriore dimostrazione è il secondo estratto ‘Wild‘, che segue il già condiviso ‘The Hardest Cut‘. “È un suono rock classico composto da un tizio che non ha mai capito Eric Clapton“, è la brillante definizione del frontman Britt Daniels a proposito del nuovo materiale.