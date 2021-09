Nuova musica: Dodos, Biffy Clyro, Twin Atlantic, ABBA, Cindy

Con ben due estratti i Dodos hanno anticipato quello che sarà il loro ottavo album in carriera: si chiamerà ‘Grizzly Peak‘ e uscirà il 12 novembre prossimo per Polyvinyl. “Riscoprire le premesse iniziali di questa band” sembra essere il goal del nuovo LP, e difatti sia ‘Annie‘ che ‘The Surface‘ (quest’ultimo la ri-lavorazione di un singolo pubblicato nel 2019) si sviluppano su un tappeto di chitarre acustiche e percussioni.





Uscirà invece il 22 ottobre ‘The Myth Of The Happily Ever After‘, nuovo album dei Biffy Clyro che giunge a poco più di un anno di distanza dal precedente ‘A Celebration Of Endings‘. E proprio nei confronti di questo LP è descritto come “una reazione“, ma anche “un vero viaggio, una collisione di ogni pensiero ed emozione che abbiamo avuto negli ultimi diciotto mesi. C’era della vera forza interiore in ‘A Celebration’, ma in questo disco abbiamo abbracciato le vulnerabilità dell’essere una band ed essere umani in questa epoca così contorta delle nostre vite“, racconta a Nme.com il frontman Simon Neil. Primo estratto è un brano non certo radiofonico (e che dura oltre 6 minuti) intitolato ‘Unknown Male 01‘.



Anche i Twin Atlantic vengono dalla Scozia e hanno pubblicato un disco nel 2020. Anche loro ne faranno uscire un’altro prossimamente, si chiamerà ‘Transparency‘ e arriverà il 7 gennaio 2022. Il nuovo lavoro sancisce anche la separazione con il batterista Craig Kneale, che ha ‘ridotto’ il gruppo a due elementi, il chitarrista e cantante Sam McTrusty e il bassista Ross McNae. Prima anticipazione è un brano decisamente ballabile (come del resto fa Kneale nel relativo video) intitolato ‘One Man Party‘, ispirato dall’isolamento forzato dell’ultimo anno e mezzo.

Ben più lungo è il tragitto temporale che riconduce al più recente album degli ABBA: 40 lunghi anni. La celeberrima band svedese ha deciso però di rinnovare il proprio mito a base di melodicissime canzoncine pop con un nuovo LP, ‘Voyage‘, che uscirà il 6 novembre, giusto in tempo per essere regalato a Natale. Durante un livestream, il quartetto ha anticipato due dei brani che faranno parte della scaletta, ‘I Still Have Faith in You‘ e ‘Don’t Shut Me Down‘, il primo un lentone molto melenso, il secondo un downtempo da ballicchiare come se si fosse all’Eurovision Song Contest.





Decisamente più interessanti, dal nostro punto di vista, sono le due composizioni che i Cindy hanno rilasciato come introduzione del loro terzo LP, ‘1:2‘, che uscirà il 1° ottobre per Tough Love Records. ‘Lost Dog‘ e ‘To Be True‘ sono due numeri semi-acustici e lenti con cui la band di San Francisco capitanata da Karina Gill sembra voler fare inorgoglire i Low.