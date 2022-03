Nuova musica: Dream Syndicate, King Gizzard, David Byrne, Aldous Harding, Jon Spencer, Sondre Lerche

Da quando hanno ripreso l’attività compositiva dopo 30 anni di letargo, i Dream Syndicate non si sono più fermati. ‘Ultraviolet Battle Hymns And True Confessions‘, il loro nuovo album che uscirà il 10 giugno prossimo, è il quarto in meno di cinque anni, a cui va aggiunto un EP. La nota stampa della Fire Records lo descrive come influenzato da “un’atmosfera krautrock alla Eno, con un groove ritmico ispirato ai Neu e una lucentezza tipicamente californiana intrecciata alla loro classica tonalità psichedelica e melodica“. Prima anticipazione è un bel singolo intitolato ‘Where I’ll Stand‘.



Ancora più prolifici sono i King Gizzard & The Lizard Wizard che, guarda un po’, hanno pronto un disco nuovo. ‘Omnium Gatherum‘ sarà pre-ordinabile dal 22 marzo, ma non è chiaro quale sia la reale data di uscita. “Queste sessioni di registrazione sono state significative, perché era la prima volta che tutti e sei i Gizzards si sono riuniti dopo un isolamento straordinariamente lungo. Hanno prodotto il disco più lungo che abbiamo mai realizzato, e cambieranno il modo in cui facciamo e registriamo musica… almeno per un po’. Credo siamo entrati nella nostra fase jammin’“, afferma il frontman Stu Mackenzie. Molto indicativo a proposito è il primo estratto, 18 “straordinariamente lunghi” (cit.) minuti intitolati ‘The Dripping Tap‘.



La colonna sonora di ‘Everything Everywhere All At Once‘, film di fantascienza diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert che parla di multiverso e universi distopici, è affidata ai Son Lux. Per darle forma la band newyorkese ha convocato diversi VIP, tra cui David Byrne e Mitski, che duettano come solo loro sanno fare in un brano epico quanto old fashioned intitolato ‘This Is A Life‘.



Tra gli album più attesi delle prossime settimane c’è sicuramente ‘Warm Chris‘ di Aldous Harding, prodotto ancora una volta da John Parish. Uscirà il 25 marzo per 4AD, e conterrà anche l’ottimo secondo estratto ‘Fever‘, che segue l’altrettanto mirabile ‘Lawn‘.

Una settimana dopo, il 1° aprile, arriverà l’ultima fatica di Jon Spencer, questa volta accompagnato dagli Hitmakers. ‘Spencer Gets It Lit!‘ avrà in scaletta, oltre la già nota ‘Junk Man‘, anche la ruvida ‘Worm Town‘, canzone che si propone di sottolineare come, nel momento della dipartita, tutti ce ne dovremo andare, e tutte le ricchezze accumulate sino ad allora non conteranno nulla.



1° aprile che sarà anche la data di pubblicazione del nuovo e doppio album di Sondre Lerche, che ne ha già diffuso diversi estratti. Ultimo in ordine di tempo è una collaborazione con le Chai (che negli ultimi tempi paiono un po’ delle prezzemoline), in un brano intitolato ‘Summer In Reverse‘: “L’ho scritta il 1° gennaio 2021, quindi è un po’ una canzone da hangover“, spiega il musicista norvegese.