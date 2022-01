Nuova musica: Eddie Vedder, Jack White, Coheed And Cambria, Tears For Fears, Shamir, Sun June, Rills

Sono giunti ieri nuovi dettagli a proposito di ‘Earthling‘, il nuovo album solista di Eddie Vedder che uscirà l’11 febbraio prossimo. Innanzitutto la scaletta, che sarà composta da 13 brani in cui figureranno le illustri collaborazioni di Ringo Starr, Stevie Wonder ed Elton John. Quindi un nuovo singolo, l’irregolare ‘Brother The Cloud‘ che parte molto lento ma poi si vivacizza.



Nei prossimi mesi, di album Jack White ne pubblicherà addirittura due: l’8 aprile ‘Fear Of The Dawn‘ e il 22 luglio ‘Entering Heaven Alive‘, entrambi usciranno per l’etichetta di sua proprietà, la Third Man Records. Proprio da quest’ultimo (a lato la copertina), che si annuncia più acustico di quello che sarà il suo predecessore, ha condiviso una bella ballata denominata ‘Love Is Selfish‘, seconda anticipazione del nuovo materiale dopo quella ‘Taking Me Back’ che comparirà, in due diverse versioni, in tutti e due i dischi.



È una vera e propria saga fantasy quella trattata dai Coheed And Cambria nelle loro ultime pubblicazioni. Le vicende di ‘The Amory Wars‘, che è anche una serie di fumetti disegnati dal frontman del gruppo Claudio Sanchez, verranno ulteriormente sviscerate musicalmente in ‘Vaxis II: A Window of the Waking Mind‘, che arriverà il 27 maggio via Roadrunner. Prodotto dallo stesso Sanchez insieme al collega di band Zakk Cervini, avrà una scaletta di 13 tracce tra cui c’è il nuovo singolo ‘Rise, Naianasha (Cut The Cord)‘.



Sempre a proposito di oldies but goldies, c’è da segnalare l’uscita di ‘The Tipping Point‘, il primo LP dei Tears For Fears in 17 anni, prevista il prossimo 25 febbraio. Roland Orzabal e Chad Smith hanno condiviso ieri il terzo estratto, un brano molto arioso intitolato ‘Break The Man‘, che segue i già noti ‘The Tipping Point‘ e ‘No Small Things‘.



I Sun June, da parte loro, un LP (‘Somewhere‘) lo hanno già pubblicato all’inizio dello scorso anno. Ieri però ne è uscita una versione rinnovata, con qualche inedito in aggiunta. Tra di essi, vi è anche la calda ‘Reminded‘, pezzo che, come il precedente singolo ‘Easy‘, sottolinea ancora una volta la qualità del songwriting del quartetto texano.

Anche il 2021 vedrà la pubblicazione di un nuovo album di Shamir: ‘Heterosexuality‘ arriverà l’11 febbraio, e qualche giorno fa è stato ulteriormente preceduto da un’altra delle tracce in scaletta, una ballatona molto intensa che si chiama ‘Reproductive‘: “è una canzone che racchiude molti significati. Non è tematicamente toccante come la maggior parte delle mie altre canzoni. È un lamento liricamente denso che tocca lamentele molto personali come le maledizioni generazionali, il karma e l’amore“, dice di essa il suo autore.

Paiono scostarsi dalla recente ondata post-punk The Rills, che il 6 maggio via Nice Swan Records pubblicheranno ‘Do It Differently‘, il loro primo EP. Da esso, un paio di giorni fa, hanno diffuso la title-track che, non abbiamo ben compreso come, “è influenzata da TikTok” e, in ogni caso, si lascia ascoltare gradevolmente per la sua trascinante vitalità (con tanto di singalong).