Nuova musica: Eddie Vedder, Loop, Waterobys, Cate Le Bon, Just Mustard

Uscirà l’11 febbraio 2022 il nuovo album solista di Eddie Vedder, ‘Earthling‘. La data di pubblicazione è stata resa ufficiale oggi, contestualmente della copertina (qui sopra) e alla diffusione del secondo estratto, una ballata intitolata ‘Haves‘ e prodotta, così come l’intero LP (e dunque anche il precedente singolo ‘Long Way‘), da Andrew Watt.



Si sono portati dietro un appassionatissimo seguito i Loop, band psych-rock inglese durata appena cinque anni, dal 1986 al 1991, ma divenuta un piccolo culto. Tornati a suonare insieme nel 2013 e a pubblicare musica nel 2015, Robert Hamspon e compagni giungeranno finalmente all’agognato quarto LP a quasi 32 anni dal precedente. ‘Sonancy‘, questo il titolo, uscirà l’11 marzo per Cooking Vinyl. Il disco è stato anticipato proprio oggi dal singolo ‘Halo‘, che farà parte di una scaletta di 10 tracce.



‘Risalgono’ addirittura al 1983 i Waterboys, ma al contrario dei Loop non hanno mai messo di pubblicare dischi, e sempre con impressionante regolarità. Quello che sarà il 15° album della loro carriera si chiamerà ‘All Souls Hill‘ e uscirà il 22 aprile, anche in questo caso per Cooking Vinyl. È anticipato dal singolo ‘The Liar‘, “un commento [molto sferzante, ndr] su eventi recenti e ancora in corso“, lo definisce il frontman Mike Scott.

Da qualche tempo si sa che il nuovo album di Cate Le Bon, ‘Pompeii‘, arriverà il 4 febbraio prossimo via Mexican Summer. La cantautrice gallese ha diffuso ieri il secondo estratto, un brano pop ma non certo convenzionale che si intitola ‘Moderation‘.



Sono un interessante nuovo signing della Partisan Records i Just Mustard, quintetto irlandese che ha già all’attivo un LP denominato ‘Wednesday‘ (2018). I tempi sembrano essere maturi per un seguito, di cui il nuovo singolo ‘I Am You‘ potrebbe rivelarsi un’anteprima. Rumoroso ma anche sognante come nella migliore tradizione shoegaze, ma di grande personalità.